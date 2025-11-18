Slušaj vest

UG „Gusle” ima čast i zadovoljstvo da vas pozove na godišnji koncert u Beogradu. Ove godine svesrdnu podršku nam je pružilo Ministarstvo kulture Republike Srbije, i time je naš rad na vraćanju gusala u živi deo srpske kulture priznat na državnom nivou.

Ovogodišnja Guslarska akademija biće posvećena jubileju - 850. godišnjici rođenja Rastka Nemanjića.

Rođen kao Rastko, nešto kasnije kao monah Sava, a na kraju kao Sveti Sava - duhovni otac i pokrovitelj svega što mi čuvamo, koren je i zaloga našeg naroda.

Akademija gusala
Svetosavski put je naš jedini pravac, a Svetosavlje naše svedočanje vaskrslog Hrista.

Posle 850 godina, Sveti Sava žuri braći, potrebniji nego ikad, da nas zakrili i izmoli od Boga naše spasenje.

Zato vas pozivamo da molitvom uz gusle, zajedno zablagodarimo Gospodu na Savi i setimo se čiji smo i čijim putem hodimo.

Centar za kulturu „Vlada Divljan”, Beograd
Sreda, 26. novembar 2025. godine, u 19 časova
Karte se kupuju preko Instagram stranice @srpskegusle

