Dok publika s nestrpljenjem iščekuje premijeru novog nastavka legendarnog serijala „Žikina dinastija“, režisera Milana Konjevića i po scenariju Milene Marković, ekipa Kurira donosi ekskluzivne kadrove sa snimanja i otkriva šta se dešavalo na setu. Premijera filma "Povratak Žikine dinastije" zakazana je za 2. decembar u Sava Centru.

Glavnu ulogu tumači Nikola Kojo, koji se nakon više od 30 godina vraća u lik Miše Pavlovića. U novom nastavku, Miši u Srbiju dolaze sinovi koje dugo nije video, a oni nose imena svojih pradeda — Žike i Milana. Tako počinje nova, luda godina puna smeha, avanture i porodičnih vrednosti.

Povratak Žikine dinastije predstavlja nastavak kultnog serijala "Žikina dinastija", a u fokusu je Miša i njegovi sinovi Milan i Žika.

Stari junaci se vraćaju

Od originalne postave vraćaju se Vesna Čipčić kao Frau Elza i Vladimir Petrović kao Boba, a producenti obećavaju još iznenađenja. Snimanje je redovno pratio i Jovan Marković, originalni tvorac starog serijala, koji je aktivno učestvovao u produkciji novog dela, kao ko-producent i konsultant na scenariju. Novi scenario potpisuje njegova ćerka Milena Marković.

Jovan Marković je tokom snimanja za Kurir izjavio:

„Emotivno je. Sa jedne strane raduje me što se nastavlja saga ‘Žikine dinastije’, koja je oduvek bila omiljena i mladima i starijima. Ovaj nastavak je praktično na zahtev publike. Radujem se predanom radu ekipe, ali sam i pomalo tužan jer nema više mnogih glavnih aktera iz starih filmova.“

Elza se vraća sa porukom ljubavi i topline

Glumica Vesna Čipčić otkriva da lik Frau Elze dolazi iz Frankfurta kako bi ostala sa porodicom Miše Pavlovića.

Ekipa Kurira obišla je set filma Povratak Žikine dinastije i tom prilikom fotografisala kako je sve to izgledalo.

„Elza shvata da je Žika bio njena najveća ljubav. Njega više nema, ali zavolela je njegovu porodicu i odlučila da ostatak života provede sa njima. Toplina koju nalazi u njihovom zagrljaju motiv je da učini sve za njih. Ona postaje dobri duh Pavlovića.“

Čipčić dodaje:

„Publika je obožavala serijal i nestrpljivo očekuje novi smehotres. Novi film donosi potpuno nove okolnosti za mlađe generacije, potomke Žike i Milana. Radi se sa mnogo radosti, želje i ambicije – ne smemo razočarati gledaoce.“

Jovan Marković (scenarista Žikine dinastije) i Vesna Čipčić (Frau Elza iz Žikine dinastije) na setu Povratka Žikine dinastije Foto: Ana Dragović

Mladost i iskustvo u savršenom spoju

Praunuci legendarnog Žike i Milana biće u fokusu novog filma. Novog Žiku igra Nikola Brun, dok će Milana tumačiti Gavrilo Ivanković. Jednu od glavnih uloga ostvaruje manekenka i voditeljka Danijela Dimitrovska, kojoj je ovo prva filmska uloga.

Boda Ninković na setu filma Povratak Žikine dinastije

Pored njih, uloge tumače i mlade glumice: Katarina Veljović, Tamara Radovanović i Mina Nenadović. Film je sniman na lokacijama u Beogradu, Pančevu i na Zlatiboru.