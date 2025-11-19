Ova pevačica glumi u novoj "Žikinoj dinastiji": Zbog Cecine pesme završila u filmu, pa otkrila detalje nastavka serijala koji Srbi obožavaju
Žikina dinastija – serijal kultnih filmova koji je počeo da se snima osamdesetih godina prošlog veka, i dalje je među najomiljenijim ostvarenjima domaće kinematografije.
Dobro je poznato da nijedna Nova godina ne može da prođe bez Žikinih i Milanovih dogodovština na nekom od domaćih kanala, zbog čega je vest da ćemo gledati nastavke obradovala sve ljubitelje serijala.
Na velika platna se u dva filma vraćaju Boba i Miša, kao i Nataša i her Žikina Elza, a novu postavu čine Danijela Dimitrovska, Jovo Maksić, Mladen Sovilj, Borka Tomović, Srđan Timarov… i pevačica Mahrina.
Mahrina, čije je pravo ime Marina Cvetković, otkrila je za Mondo kako je dobila ulogu.
“Snimala sam spot za numeru ‘Pusti me da raskinem sa njom’ Damira Handanovića, u kojem sam glumila Merilin Monro i Džeki Kenedi, kada su Ognjen Predić i Dejan Milićević, koji su radili spot, rešili da mi predlože da glumim u Žikinoj dinastiji. Njihova je ideja bila da se oprobam, pošto su bili zadovoljni glumom, i eto”, rekla je pevačica i glumica i otkrila da joj ovo nije prvi susret s glumačkim pozivom.
"Dok sam studirala na Fakultetu organizacionih nauka, bila sam u dramsko muzičkoj sekciji i glumila u predstavi i priželjkivala sam da se pored muzike, bavim i glumom”.
Iako bi mnogi pomislili da “današnje generacije” ne znaju ko su bili Žika i Dara, niti kako su se nekad voleli Marija i Boba – pogrešili bi. Zahvaljući Mahrininom tati, u pevačicinom domu je gledanje Žikine dinastije bilo tradicija!
"Moj tata tvrdi da je 86 puta gledao Žikinu dinastiju. Ne verujem u tu brojku, ali me i ne čudi jer je kod nas gledanje tih filmova bila tradicija za praznike. Porodično smo gledali filmove i tata je sada ponosan što sam glumila u filmu".
Od junaka kultnog serijala izdvaja "unuka Mišu" s kojim je delila kadar.
"Nestvarno mi je bilo na snimanju. Oduševljena sam time kakav je čovek Nikola Kojo, čula sam da je divan, a onda sam se u to uverila na snimanju – bio je spreman da pomogne kada bih imala tremu, toliko je bio prirodan i dobar. Sada mi je njegov lik omiljen jer sam imala prilike da ga upoznam i povežem se s njim", priznaje Marina.
Kada je reč o liku kojeg igra, pevačica ne sme da otkrije previše detalja, ali je ipak pristala da kaže sledeće:
"Moj lik se pojavljuje u tri scene, ali ne smem previše da otkrivam jer igram različite likove, neću imati samo jednu ulogu i to će biti veoma zanimljivo gledaocima".
O ekipi koju ćemo uskoro gledati na velikom platnu, ima samo reči hvale.
"Svi su bili predivni, jednu scenu smo snimali 12 sati i ja nisam htela da odem na kraju koliko smo se predivno družili", rekla je Mahrina Mondu.
Ostalu glumačku ekipu čine i: Miona Marković, Slobodan Ninković, Milena Predić, Dragana Mićalović, Aleksandar Srećković Kubura, Milan Caci Mihailović, Novak Bilbija, Bojana Maljević, Tamara Radovanović, Ljiljana Stjepanović, Vahidin Prelić, Mina Nenadović, Katarina Veljović i mnogi drugi, kao i mladi Nikola Brun u ulozi Žike i Gavrilo Ivanković u ulozi Milana.
(Kurir.rs/ Mondo)
Bonus video: Žikina dinastija inspirisana pečenjem?