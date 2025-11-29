Slušaj vest

Glumica Vera Dedović mnogima je ostala u sećanju po jednoj od najpotresnijih scena iz filma Srđana Dragojevića, "Lepa sela lepo gore".

Igrala je učiteljicu, koju upoznajemo kao mladu i šarmantnu ženu, ali nam ostaje u sećanju po sceni u kojoj ulazi tunel prekrivena krvlju i u užasnom stanju, a junaci filma ne mogu da se dogovore ko će pucati u nju, jer sumnjaju da nosi eksploziv.

Vera Dedović rođena je u Beogradu 1969. godine, a 1994. godine bila je student generacije Univerziteta u Novom Sadu. Godinu dana ranije debitovala je u TV drami "Raj" reditelja Petra Zeca, a usledile su uloge u "Srećnim ljudima", TV komediji "Svadbeni marš", seriji "Gore dole"...

"Lepa sela" su joj 1996. obezbedila prostor na velikom platnu. Sledeći projekat bio je film "Senke uspomena" (2000) u režiji Predraga Velinovića i, nažalost, bio je to njen poslednji glumački angažman.

- Plenila je modernošću glume. Retki su mladi sposobni da utru put modernoj glumi, koriste nove pristupe i nova sredstva, a Vera je imala nešto inovatorsko u svom radu. Ostaće tajna koliko je u tome bilo racionalnog... Ona je ne teoretisnjem, već praksom pokazivala stav prema modernom pozorištu... likovima je davala prosto bezobraznu dozu pitkosti...Deo tajne u svojim ostvarenjima je nesumnjivo što je istinski volela likove koje je igrala i publiku pred sobom - rekao je nakon Verine smrti režiser Boro Drašković.

Dragan Bjelogrlić i Nikola Kojo u filmu Lepa sela lepo gore Foto: Printscreen/RTS

Njena karijera naglo je prekinuta kada je saznala da boluje od agresivnog kancera, a bitku je izgubila u decembru 2000. godine kada je imala samo 31 godinu.

Za sobom je ostavila supruga Borisa i ćerku Mašu.

