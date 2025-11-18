Slušaj vest

Četvorica jahača iluzije ponovo su na sceni! Treći deo popularnog serijala, film "Velika iluzija 3" stiže od sutra u domaće bioskope u distribuciji Blitz filma i donosi sve ono što su obožavaoci prethodnih delova najviše voleli - nepredvidive obrte, spektakularne trikove i sukob genijalnih umova koji se poigravaju granicama stvarnosti. U režiji je Rubena Flajšera (poznat po filmovima "Venom" i "Zombilend") i okuplja prepoznatljivu glumačku postavu: Džesi Ajzenberg, Vudi Harelson, Morgan Frimen, Dejv Franko, uz Rozamund Pajk u ulozi misteriozne i opasne bankarke Veronike Vanderberg.

Foto: Katalin Vermes/Lionsgate/NOMAD_KV_Unit_240902_00303



Radnja trećeg nastavka smeštena je nekoliko godina nakon događaja iz drugog filma. Atlas (Ajzenberg) i njegov tim ponovo su ujedinjeni, suočeni s grupom mladih iluzionista koji pokušavaju da ih nadmaše i razotkriju njihove tajne. Iako svako od njih ima sopstvene motive, novi izazov ih primorava da preispitaju poverenje, odanost i granice između magije i stvarnosti. Kad se na sceni pojavi Veronika Vanderberg, briljantna, ali nemilosrdna finansijerka, Jahači ulaze u igru visokih uloga - seriju iluzija, prevara i dvostrukih identiteta koji vode kroz London, Pariz, Tokio... Dok pokušavaju da razotkriju istinu i sačuvaju sopstvenu legendu, shvataju da je najveća iluzija možda upravo ona u koju sami veruju.

Foto: Katalin Vermes/Lionsgate/NOMAD_KV_Unit_240902_00303



Veteran Morgan Frimen, koji ponovo tumači enigmatičnog Tadijusa Bredlija, kaže da je njegov lik prošao dug put od prvog filma:

- Tadijus se razvio od negativca iz prvog dela do saveznika u drugom, i sada gotovo do figure mentora u ovom filmu. I dalje, naravno, ima poneki trik u rukavu.

Frimen dodaje da se "odnos između Tadijusa i Jahača značajno razvijao tokom cele sage", otkrivajući da će ovaj nastavak doneti nova iznenađenja i u tom odnosu.

Uz prepoznatljivu dozu misterije, adrenalina i magije, "Velika iluzija 3" potvrđuje da iluzija nije samo trik - već način da se prikaže istina.