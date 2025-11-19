Slušaj vest

Predstava Limenidoboš po motivima istoimenog romana Gintera Grasa u režiji Vasila Hristova danas će otvoriti Međunarodni pozorišni festival MOT u Skoplju (Severna Makedonija) koji se ove godine održava pedeseti put.

Limeni doboš Gintera Grasa, jedan od najvažnijih romana XX veka, delo koje je pomerilo granice književnosti i po kome je 1979. Folker Šlendorf snimio čuveni film, donosi sagu o Oskaru Maceratu, tridesetogodišnjem pacijentu psihijatrijske ustanove koji je, kao trogodišnji dečak, u predvečerje uspona nacizma i početka Drugog svetskog rata odlučio da prestane da raste. Protestujući protiv odraslih, Oskar komentariše istorijska dešavanja iz dečije perspektive, crtajući sliku sveta koji hrli ka samouništenju.

1/4 Vidi galeriju predstava Limeni doboš Foto: Nebojša Babić

U predstavi koja je premijerno izvedena u decembru 2023. godine igraju Miodrag Dragičević, Jovana Belović, Marko Janketić, Joakim Tasić, Iva Manojlović, Lazar Đukić, Tamara Šustić i Teodor Vinčić. Tekst je adaptirao Vasil Hristov, dramaturškinja je Vesna Radovanović, scenograf Kostantin Trpenoski (mvv.design), kostimografkinja Marija Marković Milojev, kompozitor Nikola Kodžabašija, a scenski govor je oblikovala Ljiljana Mrkić Popović.

Međunarodni pozorišni festival MOT jedan je od najstarijih i najuglednijih pozorišnih festivala u Makedoniji. Osnovan 1976. godine, MOT je izrastao u prepoznatljiv kulturni brend — simbol savremenog pozorišta i platformu na kojoj lokalna publika ima retku priliku da doživi najznačajnije tokove evropske i svetske scene.

Bonus video: