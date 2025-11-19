Slušaj vest

Pionir elektronske muzike i jedna od najuticajnijih figura savreme muzike, Moby, posle 15 godina vraća se na Kalemegdan,gde će nastupiti 21. jula 2026. godine sa potpuno novim live spektaklom. Njegov povratak na scenu doživljava se kao događaj od posebne važnosti i zato navijte alarme, jer prodaja ulaznica počinje u četvrtak 20. novembra u 11h na prodajnim mestima i preko online platforme Efinity.rs.

Nakon više od deset godina pauze, Moby se 2024. vratio nastupima uživo, a 2026. godine kreće na veliku turneju koja donosi potpuno revitalizovan live koncept. Publika može očekivati spoj ambijentalnih tekstura, ritmova ispunjenih rave energijom i soul vokala, izvedenih sa svežim intenzitetom u Donjem gradu Kalemegdana. Set lista će obuhvatiti njegove bezvremenske klasike, dublje preseke karijere i nove aranžmane koji spajaju nostalgiju i savremeni zvuk. Sve to dolazi uz njegov prepoznatljiv aktivizam i dugogodišnju predanost zaštiti životinja.

Foto: Moby Promo

Poznat po inovativnom spoju žanrova kao što su elektronika, ambient, house, trip hop i alternativni rok, Moby je tokom više od tri decenije karijere oblikovao generacije slušalaca pretvarajući intimnu introspekciju u globalne himne. Njegov album „Play“ iz 1999. godine prodat je u više od 12 miliona primeraka i smatra se jednim od najuticajnijih albuma elektronske muzike svih vremena. Singlovi „Porcelain“, „Natural Blues“ i „Why Does My Heart Feel So Bad?“ postali su globalni hitovi, a Moby je prvi umetnik koji je licencirao svaki singl sa albuma za filmove, serije i reklame.

Tokom karijere, Moby je prodao više od 20 miliona albuma širom sveta i osvojio brojne prestižne nagrade, uključujući MTV Video Music Awards, Billboard Music Awards i nominacije za Grammy. Poznat je po saradnji sa velikanima kao što su Dejvid Bouvi, Public Enemy, Ozi Ozborn, The Beastie Boys i Daft Punk, kao i po remiksima za vodeće izvođače savremene muzike, tako da je Moby istorijska figura elektronske scene čiji uticaj prevazilazi žanrovske granice.

Pored muzičke karijere, Moby je aktivan u humanitarnom radu, podržavajući organizacije kao što su Humane Society, ACLU i Institute for Music and Neurologic Function. Takođe se bavi filmskom produkcijom kroz kompaniju Little Walnut, a njegovi dokumentarci „Moby Doc“ i

„Punk Rock Vegan Movie“ su nagrađivani na međunarodnim festivalima. U planu je i igrani film “Tecie”, najavljen za leto 2026.

Moby (Ričard Melvil Hol) je svetski poznat američki muzičar, producent i autor, rođen 1965. godine u Harlemu, Njujork. Nadimak „Moby“ dobio je kao beba, inspirisan slavnim piscem Hermanom Melvilom, sa kojim je u srodstvu. Muziku je počeo da uči već sa devet godina,

svirajući klasiku i proučavajući muzičku teoriju. Tokom osamdesetih godina bio je deo pank rok scene u Njujorku, a kasnije se okrenuo elektronskoj muzici. Prvi singl „Go“ objavio je 1991. godine, a do danas je izdao 22 albuma.

Moby je umetnik koji dosledno pomera kreativne granice, kombinujući različite muzičke stilove i ostavljaći snažan uticaj na globalnu muzičku scenu. Njegova kreativnost, društveni angažman i inovativni pristup muzici čine ga jednim od najvažnijih umetnika današnjice.

