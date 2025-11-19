Slušaj vest

Dugometražni igrani film„Fantasy“ slovenačke rediteljke i scenaristkinje Kukle premijerno će biti prikazan u Srbiji 23. novembra u 23:15 u MTS dvorani, u okviru selekcije „Hrabri Balkan“31.Festivala autorskog filma (FAF). Radnja filma prati Mihrije, Sinu i Jasnu, tri drugarice iz Slovenije, koje odbijaju konzervativne norme svog društva. Njihov život se menja kada upoznaju Fantasy, transrodnu ženu koja im pomaže da preispitaju rod, sopstvene želje i identitet. Glumački ansambl filma “Fantasy” osvojio je Srce Sarajeva za najbolju glumicu na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu.

Rediteljka Kukla je o nastanku i ideji filma rekla: „Prva ideja mi se javila pre desetak godina, dok sam režirala jedan muzički spot u kom su protagonistkinje bile „tomboy“ devojke u sivim trenerkama, koje voze motore i treniraju zajedno. Taj prizor „zaboravljenih“, u širokoj odeći, s repovima nisko vezanim uz liniju kose, devojaka koje su nekako ostale zatočenice svoje porodice i sredine zato što se ne uklapaju u krute obrasce ženstvenosti u patrijarhalnom Balkanu – urezala mi se u glavu i pokrenula lavinu sećanja i vizija: od virdžina, koje su veliki i složeni deo balkanske istorije, pa do nasleđa turbo-folk kulture danas.

Kukla je dodala: „Što sam bila bliže završetku stvaranja filma, sve sam jasnije shvatala da je ta priča, na mnogo načina, odraz mog sopstvenog iskustva odrastanja i života na Balkanu. Ono što sam želela da istražim jeste „Kako je biti žena?“ danas i ovde. U filmu sam htela da žena pokuša da pogleda samu sebe, ako je moguće, sopstvenim očima, ali i da pokažem rodnu alhemiju, raznolikost, tenziju, nasilje i kontradikcije koje oblikuju ne samo ovaj region, već društva svuda u svetu.“

Glavne uloge u filmu tumače Sarah Al Saleh, Alina Juhart, Mina Milovanović, i Mia Skrbinac. U snimanju filma učestvovali su Lazar Bogdanović (kamera), Lukas Miheljak (montaža), Julij Zornik (zvuk), Relja Ćupić (muzika), Maja Šavc (dizajn produkcije), Damir Raković (šminka) kao i producenti Lija Pogačnik, Barbara Daljavec, i Vlado Bulajić.

Kukla, rođena 1991. u Brežicama u Sloveniji, filmska je rediteljka i muzičarka. Godine 2014. završila je filmsku akademiju u Ljubljani (filmska i TV režija). Njen poslednji kratki film „Sestre“ osvojio je Gran pri na Međunarodnom festivalu u Klermon Feranu 2021, kao i Prix du Public na festivalu Premiers Plans u Anžeu. „Fantasy“ je njen prvi dugometražni film, a premijerno je prikazan na prestižnom filmskom festivalu u Lokarnu.

Film „Fantasy“ je nastao uz podršku Slovenačkog filmskog centra, Agencije za film Severne Makedonije, i Media Creative Europe, a koproducenti su Krug Film, RTV Slovenija, i Gliser. Dolazak ekipe filma na 31. FAF omogućila je Ambasada Republike Slovenije u Beogradu.

