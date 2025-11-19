Slušaj vest

Dugometražni igrani film„Fantasy“ slovenačke rediteljke i scenaristkinje Kukle premijerno će biti prikazan u Srbiji 23. novembra u 23:15 u MTS dvorani, u okviru selekcije „Hrabri Balkan“31.Festivala autorskog filma (FAF). Radnja filma prati Mihrije, Sinu i Jasnu, tri drugarice iz Slovenije, koje odbijaju konzervativne norme svog društva. Njihov život se menja kada upoznaju Fantasy, transrodnu ženu koja im pomaže da preispitaju rod, sopstvene želje i identitet. Glumački ansambl filma “Fantasy” osvojio je Srce Sarajeva za najbolju glumicu na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu.

Kadar iz filma Fantasy
Kadar iz filma Fantasy Foto: FAF promo

Rediteljka Kukla je o nastanku i ideji filma rekla: „Prva ideja mi se javila pre desetak godina, dok sam režirala jedan muzički spot u kom su protagonistkinje bile „tomboy“ devojke u sivim trenerkama, koje voze motore i treniraju zajedno. Taj prizor „zaboravljenih“, u širokoj odeći, s repovima nisko vezanim uz liniju kose, devojaka koje su nekako ostale zatočenice svoje porodice i sredine zato što se ne uklapaju u krute obrasce ženstvenosti u patrijarhalnom Balkanu – urezala mi se u glavu i pokrenula lavinu sećanja i vizija: od virdžina, koje su veliki i složeni deo balkanske istorije, pa do nasleđa turbo-folk kulture danas.

Kadar iz filma Fantasy
Kadar iz filma Fantasy Foto: FAF promo

Kukla je dodala: „Što sam bila bliže završetku stvaranja filma, sve sam jasnije shvatala da je ta priča, na mnogo načina, odraz mog sopstvenog iskustva odrastanja i života na Balkanu. Ono što sam želela da istražim jeste „Kako je biti žena?“ danas i ovde. U filmu sam htela da žena pokuša da pogleda samu sebe, ako je moguće, sopstvenim očima, ali i da pokažem rodnu alhemiju, raznolikost, tenziju, nasilje i kontradikcije koje oblikuju ne samo ovaj region, već društva svuda u svetu.“

Kadar iz filma Fantasy
Kadar iz filma Fantasy Foto: FAF promo

Glavne uloge u filmu tumače Sarah Al Saleh, Alina Juhart, Mina Milovanović, i Mia Skrbinac. U snimanju filma učestvovali su Lazar Bogdanović (kamera), Lukas Miheljak (montaža), Julij Zornik (zvuk), Relja Ćupić (muzika), Maja Šavc (dizajn produkcije), Damir Raković (šminka) kao i producenti Lija Pogačnik, Barbara Daljavec, i Vlado Bulajić.

Kukla, rođena 1991. u Brežicama u Sloveniji, filmska je rediteljka i muzičarka. Godine 2014. završila je filmsku akademiju u Ljubljani (filmska i TV režija). Njen poslednji kratki film „Sestre“ osvojio je Gran pri na Međunarodnom festivalu u Klermon Feranu 2021, kao i Prix du Public na festivalu Premiers Plans u Anžeu. „Fantasy“ je njen prvi dugometražni film, a premijerno je prikazan na prestižnom filmskom festivalu u Lokarnu.

Kadar iz filma Fantasy
Kadar iz filma Fantasy Foto: FAF promo

Film „Fantasy“ je nastao uz podršku Slovenačkog filmskog centra, Agencije za film Severne Makedonije, i Media Creative Europe, a koproducenti su Krug Film, RTV Slovenija, i Gliser. Dolazak ekipe filma na 31. FAF omogućila je Ambasada Republike Slovenije u Beogradu.

Ne propustiteKulturaObjavljen prateći program 31. Festivala autorskog filma: Bogat sadržaj koji obuhvata vodeće teme
Kadar iz filma Biološki minimum
KulturaOdržana konferencija za medije povodom 31. Festivala autorskog filma: Fokus je na domaćim stvaraocima i autorima iz regiona
Konferencija za medije povodom 31. Festivala autorskog filma
KulturaOd "Jugo floride" do "Vetre, pričaj sa mnom" Šta možete pogledati domaće na Festivalu autorskog filmaa
YF Still 1.jpg
KulturaPobednici najznačajnijih svetskih festivala na 31. Festivalu autorskog filma
Film Jedan običan incident

Bonus video: 

Održan međunarodni Etno festival u Čačku! Igrači iz svih delova sveta predstavili svoju tradiciju i poreklo - evo kako je sve izgledalo! Izvor: Kurir televizija