Glumac Tomo Kuruzović rođen je 18. oktobra 1930. godine, a popularnost je stekao ulogom Misirca u "Otpisanima", ali i u filmovima "Orlovi rano lete", "Leptirica", "Salaš u malom ritu".

Bio je vrlo posvećen i pozorišnoj karijeri, a njegove najbitnije predstave bile su "Dundo Maroje" i "Nikoletina Bursać" u kojoj je igrao glavnu ulogu. Ono što niko nije znao jeste da je glumac krio tešku životnu priču. Tomo je u prvom braku dobio naslednicu Sanju, koja nije uspela da se izbori sa zavisnošću.

"Nema veće tragedije za roditelja"

"Oduvek sam sumnjao da nisam miljenik sreće, a otkad sam sahranio kćerku, sasvim sam siguran da je tako. Za roditelja nema veće tragedije nego da ide za kovčegom u kom je njegovo dete. To je nešto najstrašnije što može da mu se desi. A ja, dok sam moju Sanju sahranjivao pored njene majke Ljubinke u Arilju, razmišljao sam koliko sam grešan. Njen greh je što me je lagala, a moj što nisam više vremena proveo s njom, iako sam svestan da nikoga ne možeš držati pod staklenim zvonom", rekao je svojevremeno u velikoj ispovesti za Gloriju.

Posle razvoda živela sa majkom

Tomo se od prve supruge razveo kada je njegova ćerka imala 12 godina, koja je nastavila da živi sa majkom.

"Smatrao sam da će joj biti bolje pored majke. Ubrzo se pokazalo da je Ljubinka previše popustljiva, odnosno da suviše veruje detetu kojem je bila potrebna kontrola. Mislila je da je Sanja zrela, da ume da proceni šta valja, a šta ne. Čak i kad je naša kćerka prvi put posegnula za onim za čim nije smela, za drogom, verujući kako je to prečica do boljeg života, Ljubinka je bila ubeđena da je to samo plod moje mašte".

Tomo Kuruzović u Otpisanima Foto: Printscreen

Kako je otkrio pred kraj života, razveli su se kada se njegova bivša zaljubila u drugog muškarca. Uprkos tome, u njoj je tražio saveznika kada je shvatio da je Sanja krenula stranputicom, međutim, nije dobio njenu podršku.

Žena mu nije verovala

"Ta borba, bez ikakvih izgleda da ima srećan kraj, trajala je dugo. Uzalud sam pokušavao da spasem Sanju, njena majka mi nije bila saveznik u toj i inače nemogućoj misiji. Čak me je, kad god bih naveo neki sličan primer iz okruženja, optuživala da uvek mislim na najgore, da nisu svi narkomani, prostititutke, loši ljudi".

Prema njegovim rečima, bivša supruga je bila isuviše popustljiva prema ćerki, a Tomo je istakao da se njena zavisnost razvila još tokom gimnazijalskih dana, kada je otputovala u Amsterdam.

"Ljubinka me je zvala da traži pare za taj put. Zgranuo sam se kad mi je rekla da Sanja ide sama, turistički, nisam hteo da joj dam ni dozvolu za to, a kamoli novac. Svejedno, ona je otputovala. Prošlo je pola godine i jednog dana me je pozvao nepoznat muškarac koji mi je zamuckujući saopštio da je Sanja kod njega u Londonu i da je u jako lošem stanju. Tražio je da pošaljem pare za kartu da se vrati kući. Shvatio sam sa čim imam posla i obećao sam da ću, čim moja kćerka stigne kući, platiti sve troškove".

Tomo Kuruzović u Beogradskom dramskom pozorištu Foto: Damir Dervišagić

Glumac se potom oženio kostimografkinjom Mirjanom Čiplić Kuruzović i sa njom dobio sina Aleksandra. Iako je u Miri našao podršku, bol za naslednicom nije umanjena.

"Samo je moja Mira znala kako mi je, jer o svojoj muci nisam nikom drugom pričao. Probao sam na sve načine da pomognem kćerki, bio sam uz nju kad je lutala od fakulteta do fakulteta, pokušavala da pronađe smisao… Ali nisam mogao da je spasem od nje same", rekao je glumac.

