Serija „Tvrđava“, koja prati ratne devedesete i raspad Jugoslavije, premijerno je krenula na Prvom programu RTS-a i već nakon prvog vikenda izazvala veliku pažnju publike.

Jedna od najupadljivijih uloga pripala je glumcu Miodragu Radonjiću, koji tumači misterioznog Komandanta, lik oko koga se vrti veliki deo radnje.

U priči, njegov lik stiže u Knin sa jasnim zadatkom — da obučava srpske borce i pripremi ih za predstojeća ratna dejstva.

Iako serija ne koristi stvarne istorijske likove već fiktivne, gledaocima nije promakla upečatljiva sličnost između Radonjićevog Komandanta i Milorada Ulemeka Legije.

Zašto gledaoci povezuju Komandanta sa Legijom?

Paralele su mnoge.

Milorad Ulemek Legija je 1992. godine, po povratku iz Francuske i služenja u Legiji stranaca, pristupio paravojnoj jedinici Srpska dobrovoljačka garda, poznatoj kao Arkanovi tigrovi.

Isprva je bio instruktor, da bi ubrzo napredovao u jednog od komandanata jedinice. Učestvovao je u borbama sa Željkom Ražnatovićem Arkanom u Hrvatskoj i Bosni,komandu­jući jedinicom „Super Tigrovi“ tokom operacije Pauk oko bihaćkog džepa 1994–1995.

Milorad Ulemek Legija Foto: KOCA SULEJMANOVIC / AFP / Profimedia

Nakon rasformiranja „Tigrova“ 1996. godine, Ulemek prelazi u Jedinicu za specijalne operacije Službe državne bezbednosti —poznatije kao Crvene beretke, antiterorističku formaciju.

Zbog svega toga, mnogi su odmah primetili da lik Komandanta iz „Tvrđave“ podseća na Legiju — kako po karakterizaciji, tako i po prikazanoj ratnoj poziciji i ulozi u priči.

Publika oduševljena ulogom Miodraga Radonjića

Gledaoci su jednoglasni — Radonjićeva interpretacija Komandanta je jedna od najupečatljivijih u seriji. Na društvenim mrežama i forumima nižu se komentari da je glumac neverovatno snažno, autentično i sugestivno dočarao lik koji nosi veliku težinu u zapletu.

