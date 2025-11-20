Mreže gore zbog lika u seriji "Tvrđava": Radonjić igra misterioznog Komandanta, a svi misle da je to Legija
Serija „Tvrđava“, koja prati ratne devedesete i raspad Jugoslavije, premijerno je krenula na Prvom programu RTS-a i već nakon prvog vikenda izazvala veliku pažnju publike.
Jedna od najupadljivijih uloga pripala je glumcu Miodragu Radonjiću, koji tumači misterioznog Komandanta, lik oko koga se vrti veliki deo radnje.
Pogledajte u galeriji kako izgleda Miodrag Radonjić u seriji "Tvrđava":
U priči, njegov lik stiže u Knin sa jasnim zadatkom — da obučava srpske borce i pripremi ih za predstojeća ratna dejstva.
Iako serija ne koristi stvarne istorijske likove već fiktivne, gledaocima nije promakla upečatljiva sličnost između Radonjićevog Komandanta i Milorada Ulemeka Legije.
Zašto gledaoci povezuju Komandanta sa Legijom?
Paralele su mnoge.
Milorad Ulemek Legija je 1992. godine, po povratku iz Francuske i služenja u Legiji stranaca, pristupio paravojnoj jedinici Srpska dobrovoljačka garda, poznatoj kao Arkanovi tigrovi.
Isprva je bio instruktor, da bi ubrzo napredovao u jednog od komandanata jedinice. Učestvovao je u borbama sa Željkom Ražnatovićem Arkanom u Hrvatskoj i Bosni,komandujući jedinicom „Super Tigrovi“ tokom operacije Pauk oko bihaćkog džepa 1994–1995.
Nakon rasformiranja „Tigrova“ 1996. godine, Ulemek prelazi u Jedinicu za specijalne operacije Službe državne bezbednosti —poznatije kao Crvene beretke, antiterorističku formaciju.
Zbog svega toga, mnogi su odmah primetili da lik Komandanta iz „Tvrđave“ podseća na Legiju — kako po karakterizaciji, tako i po prikazanoj ratnoj poziciji i ulozi u priči.
Publika oduševljena ulogom Miodraga Radonjića
Gledaoci su jednoglasni — Radonjićeva interpretacija Komandanta je jedna od najupečatljivijih u seriji. Na društvenim mrežama i forumima nižu se komentari da je glumac neverovatno snažno, autentično i sugestivno dočarao lik koji nosi veliku težinu u zapletu.
Bonus video: Ko je moćniji Legija ili Dušan?