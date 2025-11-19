Slušaj vest

Na Velikoj sceni Madlenianuma održana premijera predstave „Gospodin u čizmama od dima“, koja je privukla izuzetno veliko interesovanje publike – tražila se karta više, a gledalište je bilo popunjeno do poslednjeg mesta. Glumačka ekipa, predvođena Tihomirom Stanićem, držala je pažnju publike do poslednjeg trenutka, a snažan, dug aplauz nakon završne scene odzvanjao je pred hodnicima Madlenianuma.

Predstava je rađena prema motivima pripovetke Fjodora Mihailoviča Dostojevskog „Selo Stepančikovo i njegovi žitelji“, u režiji i dramatizaciji Marka Misirače. Kroz komediografski pristup i duhovite dijaloge, priča otvara teme autoriteta, manipulacije, dobrote, časti i ljudskih slabosti, uz niz prepoznatljivih karaktera koji publici donose i humor i emotivne trenutke.

Na sceni se, uz Tiku Stanića, pojavljuje snažan ansambl : Svetlana Bojković, Saša Torlaković, Vladan Gajović, Milan Nikitović, Jovana Balašević, Tamara Aleksić, Nađa Sekulić, Branislav Zeremski, Natalija Spasova i najmlađi član podele, sedmogodišnji Dušan Anđelković. Scenografiju potpisuje Vladimir Pavlović, kostime Tatjana Radišić, muziku Branislav Pipović, dok su za scenski govor i pokret zaduženi Dijana Marojević i Anđelko Beroš, a za dizajn svetla Radovan Samolov.

Foto: Milan Djačić

Nakon premijere je u foajeu upriličena rođendanska proslava za Tihomira Stanića, koji je tom prilikom zahvalio publici, porodici i gospodji Madleni Zepter na podršci tokom dugogodišnjeg umetničkog rada. Proslavi su prisustvovali brojni prijatelji i kolege, među kojima su bili Vesna Čipčić, Stefan Buzurović, Tanja Mandić Rigonat, Tanja Peternek, Ivana Vujić i mnogi drugi.

Veče je proteklo u atmosferi slavlja i snažnih emocija, a premijera „Gospodina u čizmama od dima“ ostavila je publiku pod utiskom da je Madlenianum ponovo predstavio delo koje će dugo živeti na njegovoj sceni.