Žarko Laušević ostaće upamćen po velikim ulogama na filmu, televiziji i pozorištu, ali tu se provukla i jedna svetska rola koja nije toliko poznata na našoj sceni. Reč je o muzičkom spotu nemačke grupe „Alphaville“.

Poznata po hitovima poput „Forever Young“, „Big in Japan“ i „Sounds Like Melody“, grupa je svetsku slavu stekla upravo ovim pesmama, a jedan od njihovih spotova nosi poseban umetnički pečat zahvaljujući Lauševiću.

Pogledajte u galeriji kako je Lauš izgledao u spotu:

U spotu „For a Million“, Laušević je glavni protagonist, a rame uz rame mu stoje naše glumice Mirjana Joković i Tatjana Venčelovski. Video nije klasičan muzički spot već snimljen kao kratki film, a potpisuje ga legendarni ruski glumac i reditelj Aleksandar Kajdanovski, poznat po kultnoj ulozi u Tarkovskom „Stalkeru“.

Ceo projekat je sniman u pravoslavnom hramu i deo je umetničkog ciklusa pod nazivom „Songlines“. Spot obiluje emotivnim scenama, ali sadrži i provokativne trenutke, uključujući scenu u kojoj jedna od glumica pozira potpuno naga, što je izazvalo Lauševićev šok u kadru.

Pesma „For a Million“, kroz ovaj koncept, brzo je osvojila publiku, dok je domaća javnost tek kasnije otkrila da je Žarko Laušević glavna zvezda spota, potvrđujući njegovu univerzalnu glumačku snagu i van granica Srbije.

