Slušaj vest

Nakon rekordno rasprodate beogradske premijere u Sava centru, u bioskope širom Srbije i regiona od 4. decembra stiže „Povratak Žikine dinastije“, nastavak omiljenog filmskog serijala iz osamdesetih godina.

Umesto legendarnog Gidre Bojanića koji će ostati zauvek upamćen kao Herr Žika, ovog puta kao glavnu zvezdu imamo njegovog unuka – Mišu Pavlovića u ulozi glave porodice. Mišu ponovo tumači neodoljivi Nikola Kojo, kojem je ovo bila jedna od prvih uloga u karijeri. Od starih likova vraćaju se Boba (Vladimir Petrović), Elza (Vesna Čipčić) i Nataša (Gala Videnović).

"Povratak Žikine dinastije" Foto: Nemanja Miščević

Publika sa nestrpljenjem očekuje povratak legendarne porodice Pavlović na veliko platno, a evo kako je nastala franšiza „Žikina dinastija“. Istoriju su počeli da pišu daleke 1977. godine u ostvarenju "Lude godine" koji je započeo kao edukativni film o opasnostima tinejdžerskih odnosa. Od drugog dela promenjen je žanr u komediju. Iako je svaki nastavak imao svoje ime, u kolektivnom sećanju se održala najpopularnija i najgledanija "Žikina dinastija" iz 1985. godine. U prvencu glavne uloge Marije i Bobe tumačili su Vladimir Petrović i Rialda Kadrić. Zahvaljujući dokumentaciji Zvezda filma pohranjenoj u Arhivu Jugoslovenske kinoteke, ostalo je zabeleženo da je septembra 1979. za film „Došlo doba da se ljubav proba“ i ulogu Marije, koju tumači maloletna Rialda, ugovor potpisala njena majka Ilduza Kadrić. Ona, ipak, nije igrala epizodnu već jednu od glavnih uloga, i to drugi put, pošto je dve godine ranije, sa svega četrnaest godina, stala pred kamere, debitujući u prvom delu porodične sage reditelja Zorana Čalića „Lude godine“. Rialda, odnosno Marija, je postala velika zvezda u celoj bivšoj Jugoslaviji.

"Povratak Žikine dinastije" Foto: Nemanja Miščević

Rialda Kadrić je završila svetsku književnost. Devedesetih se otisnula u London, odakle je za RTS slala kolumne i radio-priloge, a potom sarađivala sa BBC i Glasom Amerike. Postala je i uspešan psihoterapeut. Glumom se više nije bavila nakon devedesetih. Iako je pristala da ponovo bude Marija u filmu „Povratak Žikine dinastije“, prerana smrt u 57. godini je 2021. godine pokvarila te planove.

Premijera u Beogradu zakazana je za 2. decembar u Sava centru i biće na neki način i njoj posvećena. U filmu ćemo gledati i Danijelu Dimitrovsku, Srđana Timarova, Mladena Sovilja, Jova Maksića, Slobodana Bodu Ninkovića, Ljiljanu Stjepanović, Milenu Predić, Tamaru Radovanović, Minu Nenadović, Katarinu Veljović ali i mlade nade: Nikolu Bruna i Gavrila Ivankovića kao Žiku i Milana.

"Povratak Žikine dinastije" Foto: Nemanja Miščević

Režiju potpisuje Milan Konjević, scenario Milena Marković, dok su producenti filma Milan Todorović, Ognjen Rakčević, Goran Peković i Jovan Marković, u produkciji Talking Wolf Productions, Olimp produkcije, i FIT-a. Film je snimljen uz podršku Filmskog centra Srbije i platforme Apolon, a bioskopska distribucija je poverena “Art Visti”.