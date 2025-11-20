Slušaj vest

U Manakovoj kući svečano je otvorena Godišnja izložba polaznika škola starih zanata i tradicionalnih likovnih tehnika Etnografskog muzejau Beogradu.

Tom prilikom 100 polaznika dobilo je uverenja o uspešno savladanim programima iz oblasti tkanja, veza, filigrana, keramike, pletenja, saračkog zanata, botaničkog otiska, kaligrafije i mozaika.

U toploj i prazničnoj atmosferi prisutne je pozdravila Maja Marjanović, kustos i načelnica Manakove kuće, i osvrnula se na godinu za nama i naglsila važnost datuma kada je pre više više od pola veka otvarena stalna postavka „Narodna nošnja i nakit centralnobalkanskog područja s kraja XIX i početka XX veka“.

Izložbu je svečano otvorila Vjera Medić, muzejski savetnik Etnografskog muzeja, koja je podsetila na značaj Manakove kuće u razvoju i urbanizaciji Savamale, kao i na njenu neprocenjivu ulogu u kulturnom i društvenom pamćenju Beograda. Polaznicima je uverenja dodelila Milena Đurica, viši kustos i organizator programa radionica.

Posebno je istaknut doprinos Hristifora Crnilovića, čija spomen-zbirka predstavlja temelj programa Manakove kuće. Etnografski muzej više od pedeset godina predano čuva ovu dragocenu kolekciju, koja i danas služi kao inspiracija novim generacijama stvaralaca i istraživača tradicije.

Izloženi radovi svedoče o posvećenom radu polaznika i predavača škola starih zanata i likovnih tehnika, kao i o uspešnom prenošenju i negovanju tradicionalnih znanja. Kroz različite tehnike i materijale, autori su predstavili savremene interpretacije bogatog kulturnog nasleđa koje Manakova kuća čuva, slavi i stvara.

Izložba će biti dostupna posetiocima do kraja januara 2026. godine u Manakovoj kući.

(Kurir.rs)

