Milorad Ulemek, poznatiji kao Legija, jedan je od najozloglašenijih kriminalaca u istoriji regiona. I dok u stvarnom životu služi kaznu od 40 godina zbog ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića, na televiziji njegova priča dobija drugačiji oblik i postaje inspiracija za likove u domaćim serijama.

Proteklih godina Legija je sve češće tema ekranizacija u različitim projektima, što ga čini izazovnim i kompleksnim likom za glumce. Njegovo prikazivanje nije samo pitanje autentičnosti, već i složenosti karaktera koji kombinuje mračnu harizmu, hladnokrvnost i kontroverznu prošlost.

Serija “Tvrđava” i fikcionalni Komandant

Pre dve nedelje na Prvom programu RTS počelo je emitovanje serije Tvrđava, smeštene u devedesete, period ratova i raspada Jugoslavije. Jedna od centralnih figura je Komandant, kojeg tumači glumac Miodrag Radonjić. Njegov lik obučava srpske vojnike u Kninu, pripremajući ih za borbena dejstva na terenu.

Iako serija ne koristi istorijske ličnosti i svi likovi su fiktivni, sličnost Komandanta sa Legijom nije mogla da prođe nezapaženo. Kao i njegov televizijski pandan, Legija je početkom devedesetih komandovao specijalnom jedinicom u istočnoj Slavoniji, poznatom kao “Super Tigrovi”, koji su delovali u okviru operacije Pauk između 1994. i 1995. godine oko bihaćkog džepa.

Legija u serijama “Porodica” i “Sablja”

U drugim popularnim domaćim serijama, "Porodica" i "Sablja", Legija je prikazan pod svojim pravim imenom. U hit seriji "Porodica", njegov lik je do detalja odigrao Vuk Kostić – hladan, proračunat i mračan karakter, koji je zahtevao potpunu posvećenost glumca.

Kostić je za Kurir otkrio kako je izgledalo snimanje, osvrćući se na pandemiju Korona virusa koja je tada zadesila ekipu i posledice koje je imao u toku snimanja.

„Reditelj Bojan me je birao i rekao da to moram ja da odigram i niko drugi. Snimali smo u postprvotalasnim uslovima pandemije. Bilo je čudno, ali sam se potpuno predao poslu. Volim svoj posao i kad ga dobijem, dajem sve od sebe. Vremena jesu teška, kriza je, ali kad svi daju maksimum, to mi je dovoljno. Glumačka ekipa je impozantna i svako je radio vrlo marljivo.“

Osvrnuo se i na scenu koja je zahtevala fizički napor:

„Imao sam dublera za scenu trčanja. Tih dana nisam mogao da pređem pedeset metara bez da se zadišem jer sam se tek oporavio od koronavirusa. Nisam mogao da se zamaram.“

Vuk Kostić je svojim angažmanom uspeo da prenese mračnu i kompleksnu ličnost Legije na ekran, dok serije u kojima se pojavljuje podsećaju publiku na turbulentnu istoriju regiona i kontraverznu prošlost kontroverznog komandanta.

U seriji "Sablja", štafetu je preuzeo Sergej Trifunović koji je liku doneo potpuno drugačiji šmek, a reakcije publike nisu izostale.

