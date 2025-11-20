Slušaj vest

Tokom današnje prezentacije za medije u Njujorku, Kejsi Blojs, predsednik i glavni izvršni direktor HBO-a i HBO Max Contenta, zvanično je najavio obnovu dve serije iz franšize „Igra prestola” „Vitez sedam kraljevstava” (A Knight of the Seven Kingdoms) i „Kuća zmaja” (House of the Dragon), čime se njihovo trajanje produžava do 2028.

HBO Original dramska serija od pola sata „Vitez sedam kraljevstava” obnovljena je za drugu sezonu, i to pre premijere prve sezone zakazane za 19. januar 2026. Druga sezona premijerno će biti prikazana 2027.

Treća sezona HBO Original dramske serije „Kuća zmaja” imaće premijeru tokom leta 2026. Pre njenog povratka, HBO je obnovio seriju i za četvrtu sezonu, koja će biti prikazana 2028.

Frančeska Orsi, izvršna potpredsednica HBO programa i direktorka dramskih serija i filmova HBO-a, izjavila je: „Oduševljeni smo što možemo da isporučimo nove sezone ove dve serije tokom naredne tri godine, za sve obožavaoce ‘Igre prestola’. Zajedno, ‘Kuća zmaja’ i ‘Vitez sedam kraljevstava’ pokazuju koliko je svet Džordža R. R. Martina i dalje opsežan i bogato zamišljen. Verujem da će u januaru publika biti oduševljena inspirativnom pričom o autsajderima Danku i Egu, koju su Džordž i Ajra Parker tako predivno oživeli. A ovog leta, ‘Kuća zmaja’ ponovo će zapaliti ekran nekim od svojih epskih bitaka.

Foto: Promo

„VITEZ SEDAM KRALJEVSTAVA”

Iz sveta Vesterosa dolazi dirljiva priča o avanturama neočekivanog dvojca. U prvoj sezoni u glavnim ulogama su Piter Klefi kao ser Dankan „Dank“ Visoki, Dekster Sol Ansel kao Eg, Danijel Ingz, Berti Karvel, Deni Veb, Sem Spruel, Šon Tomas, Fin Benet, Edvard Ešli, Tanzin Kroford, Henri Ešton, Jusef Kerkur, Tom Von-Lorl i Danijel Monks. Sukreator i izvršni producent je Džordž R. R. Martin, dok su sukreator, šouraner i izvršni producent Ajra Parker. Izvršni producenti su Sara Bredšo, Oven Heris, Rajan Kondal i Vins Džerardis. Režiju potpisuju Oven Heris i Sara Adina Smit.

Zasnovana na delu Džordža R. R. Martina „Fire & Blood”, serija smeštena 200 godina pre događaja iz „Igre prestola” prati priču o kući Targerijen. U trećoj sezoni u glavnim ulogama su Met Smit, Ema D’Arsi, Olivija Kuk, Stiv Tuson, Ris Ifans, Fabijan Frenkel, Iven Mičel, Tom Glin-Karni, Sonoja Mizuno, Hari Kolet, Betani Antonija, Fibi Kembel, Fija Saban, Džeferson Hol, Metju Nidam, Džejms Norton, Tom Benet, Kiren Bju, Kurt Edžiavan, Fredi Foks, Klinton Liberti, Gejl Rankin i Abubakar Salim. Sukreator, šouraner i izvršni producent je Rajan Kondal, dok su sukreator i izvršni producent Džordž R. R. Martin. Izvršni producenti su Sara Hes, Melisa Bernstin, Kevin de la Noj, Vins Džerardis, Dejvid Henkok i Filipa Goslet.

Foto: Promo

"KUĆA ZMAJA”

