Kraj druge verzije "Invazije telokradica" (Invasion of the Body Snatchers), kada se lice Donalda Saderlanda, pretvorenog u vanzemaljca, iznenada izobličuje i prstom uperenim u jedinu preživelu počinje da vrišti, jedan je od najšokantnijih krajeva nekog filma ikad. Međutim, pre toga postoji i takođe jezivo ubeđivanje progonjenih, kada im "novi ljudi" objašnjavaju koliko je pretvaranje zapravo lepo i kako je novi život bez osećanja, suštinski gubitak ljudskosti, prava stvar. Tada je to tumačeno po ideološkom ključu, kao deo kolektivnog straha Zapada od komunizma. Na platformi Apple TV počela je sa prikazivanjem nova serija Vinsa Giligana: "Pluribus". U trenutku pisanja ovog teksta pojavile su se dve epizode od devet i vrhunske su.

Foto: Apple TV Press



Vins Giligan je slavu stekao serijama "Čista hemija" (Breaking Bad) i "Bolje pozovite Sola" (Better Call Saul), a pre toga je radio neke od epizoda "Dosijea iks" i sarađivao na "Usamljenim revolverašima". Sa ovakvom radnom biografijom jasno je zašto su očekivanja od nove serije bila velika. Ako bi se serija morala svrstati u neki žanr, najočiglednije je da je reč o postapokaliptičnoj drami. U čemu je veza sa spomenutom "Invazijom telokradica"? Pa, kolaps ljudske civilizacije kakvu poznajemo teče na sličan način. Vanzemaljski virus obuzima ljude i čitavo čovečanstvo počinje da živi kao kolektivni um - svaki čovek na planeti, neznano kako, povezan je mentalno. Istovremeno, a što je originalan koncept, svako u svakom trenutku živi u potpunoj sreći. Nema više ničega negativnog, svaka pomisao na nasilje ili bilo kakvo zlo pojedincima postaje nezamisliva. Čovečanstvo je ujedinjeno u miru i spokoju, sa prioritetom da živi tako da nijedno svesno živo biće ne bude povređeno. Od starog sveta, bar koliko se zasad zna, ostalo je svega trinaestoro ljudi, neznano kako imunih na taj vanzemaljski virus sreće. Da li je stvorena utopija, idealno društvo? Da li će stari svet, nesavršeni individualni čovek, biti problem?

Moram priznati da me je glup način dolaska virusa na Zemlju umalo sprečio da gledam dalje. Okej, serija vešto koristi neke od raširenih teorija zavere. Dešifrovani vanzemaljski signal je zapravo RNK sekvenca koja menja ljudski genom, možda odjek teorija vezanih za mRNK vakcine. "Preobraćeni" rašire virus po svetu zaprašivanjem iz aviona - jasno, to je verzija teorije zavere o kemtrejlsima. Ali tu postoji i scena u laboratoriji gde se zaraza proširi zbog besmislenog i potpuno neverovatnog nepoštovanja bezbednosnih protokola. Tzv. suspenziju neverice potrebno je odvrnuti na maksimum u prvih 15 minuta prve epizode. Posle sve postane veoma zanimljivo.

Foto: Zorana Jevtić