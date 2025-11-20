Slušaj vest

31. Festival autorskog filma biće održan od 21. do 28. novembra. U okviru programa festivala biće prikazano 80 filmova podeljenih u 8 selekcija.

Na konferenciji za medije na kojoj je predstavljen program festivala prisutnima su se obratili Stefan Ivančić, selektor festivala, Zlata Lukić, senior specijalistkinja za eksterne komunikacije Erste Banke ovogodišnjeg partnera festivala, Leticija Kilik, regionalna ataše za audiovizuelne delatnosti Ambasade Francuske, kao i Branislav Glumac iz Francuskog instituta.

Foto: Foto Tanja Drobnjak

Na konferenciji za medije održanoj uoči otvaranja festivala, prisutnima se obratio selektor Stefan Ivančić, koji je predstavio ovogodišnji program. Kako je istakao, takmičarski program je već dugi niz godina definisan tako da predstavlja mlađe autore i autore manje poznate domaćoj publici, a ne isključivo debitantske filmove. Reč je o stvaraocima za koje selektori festivala veruju da će u budućnosti biti vodeći glasovi savremene kinematografije.

U takmičarskoj selekciji biće prikazano 12 filmova, od čega polovinu čine naslovi domaćih autora i autorki iz regiona. Među njima su „Linije želje” Daneta Komljena, „Sorella di Clausura“ Ivane Mladenović, „Vetre, pričaj sa mnom“ Stefana Đorđevića, „Bog neće pomoći“ Hane Jušić, „Otapanje vladara“ Ivana Salatića, „DJ Ahmet“ Georgija M. Unkovskog. Deo ove selekcije su i filmovi „Putovanja i dani“ Šo Mijakea, „Pesnik“ Simona Mesa Sotoa, „Fantomi jula“ Julijana Radlmajera, „Senka mog oca“ Akinole Dejvis mlađeg, „Čudesna reka“ Đaumea Klaret Mušarta.

Foto: Foto Tanja Drobnjak

Ivančić je najavio i selekciju Hrabri Balkan, u okviru koje će biti prikazano 14 ostvarenja. Među njima su četiri dugometražna filma, „Drakula“ Radu Žudea, „Fantasy“ rediteljke Kukla, „Ne dozvoli da umrem“ Andreja Epurea i dokumentarni film „Mirotvorac“ Ivana Ramljaka. U programu će biti prikazan i niz kratkih filmova, među kojima su „Slet 1988“, Marte Popivode, „Histerični napad smeha“ Dušana Zorića i Matije Gluščevića, „Podeljeni grad Kosovska Mitrovica“ Marka Grbe Singha, „Tarik“ Adema Tutića, „Egzistencija je koincidencija“ Veljka Petrovića, „Bazen-rupa“ Ane Vučićević, „Poluotok“ Davida Gaša, „Poslednji tropi“ Tanasisa Trobukisa, „Performans“ Balinta Kenjereša i „Glava za brisanje u pletenom cegeru“ Lili Kos.

Foto: Foto Tanja Drobnjak

Zlata Lukić, senior specijalistkinja za eksterne komunikacije Erste Banke, istakla je značaj partnerstva sa FAF-om: „Veliko nam je zadovoljstvo što i ove godine, po drugi put, podržavamo Festival autorskog filma. Za nas je ovo partnerstvo preraslo u nešto više — u prijateljstvo i priliku da zajedno promovišemo kulturu i autorski filmski izraz. Erste Banka strateški ulaže u kulturu i umetnost jer verujemo da su one temelj svakog društva.“

Nagrada „Veruj u sebe“, koja će biti uručena na zatvaranju festivala, posvećena je mladim autorima i umetnicima. „Ona odražava našu želju da dodatno osnažimo kreativnost, afirmišemo mlade stvaraoce i podržimo njihov dalji razvoj. Kroz zajedničko umrežavanje stvaramo prostor da autorski film živi, raste i inspiriše. Radujemo se ovogodišnjoj selekciji i sigurni smo da ćemo svi uživati“, dodala je Lukić.

Selektor programa predstavio je filmove koji će biti prikazani i u okviru selekcija Sirovo i Bande a part.

"U okviru programa 31. FAF-a biće održani i jubilarni 10. Francusko-srpski filmski susreti. Susrete je najavio Branislav Glumac, ispred Francuskog instituta: „Susreti su jedna od aktivnosti koja je organizovana u sklopu obnavljanja sporazuma o koprodukcijama između Francuske i Srbije. Cilj ovih susreta jeste jačanje veza i otvaranje vrata za mogućnost koprodukcija između naše dve zemlje. Ove godine ćemo ugostiti osam francuskih producenata koji će imati priliku da, između ostalog, istražiti moguće lokacije za snimanje filmova. Organizovaćemo i b2b sastanke, kao i panel koji će moderirati Leticija Kilik na temu koje su dobrobiti koprodukcija sa Francuskom“.

Foto: Foto Tanja Drobnjak

Leticija Kilik, regionalna ataše za audiovizuelnu delatnost, objasnila je na koji način Ambasada Francuske učestvuje u ovogodišnjem programu FAF-a. Ona je istakla: „Program je koncipiran tako da francuski producenti, koji dolaze kao gosti, budu upoznati sa projektima autora iz regiona. Ovaj događaj je deo šire inicijative koja ima za cilj razvoj i jačanje saradnje, kao i otvaranje mogućnosti za koprodukcije između francuskih i regionalnih producenata. Francusko-srpski filmski susreti biće održani od 26. do 28. novembra u mts Dvorani“.

31. Festival autorskog filma podržali su: Potprogram MEDIA programa Kreativne Evrope, Mreža festivala Jadranske regije, Erste Banka, Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji.

Ulaznice za filmove mogu se nabaviti na blagajnama bioskopa, i preko sajta mts Dvorane.