U 85. godini života preminuo je Branko Ivanda, renomirani hrvatski filmski i televizijski reditelj i scenarista.

Rođen 25. pdecembra 1941. godine u Splitu, Ivan je studirao komparativnu književnost i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te diplomirao 1970. filmsku i pozorišnu režiju na Akademiji za kazališnu umjetnost (danas Akademija dramske umetnosti) u Zagrebu.

Ljubav u zaleđu Foto: Hrt Print Screen

Isprva filmski kritičar, pa asistent režije, debitovaoje 1968. s igranim filmom "Gravitacija ili fantastična mladost činovnika Borisa Horvata". U "Prijekom sudu" (1978) oživeo je odnos prema fašizmu. Njegov film "Konjanik" (2003) uživa reputaciju vizualno raskošnog dela. Godine 2011. režirao je biografski istorijski film "Lea i Darija", o sudbini zagrebačke devojčice-glumice Lee Deutsch za vreme Drugog svetskog rata.

Ostvario je zatim brojne TV filmove, drame, prenose i TV adaptacije koncerata i predstava. Najzapaženiji su "Drveni sanduk Tomasa Vulfa" (RTV Beograd, 1973), prema scenariju Danila Kiša, "Zec" (1975), prema drami Miroslava Feldmana i "Smrt maturanta Wagnera" (1976), prema drami Marijana Matkovića.

Kasnije je režirao brojne epizode telenovela i sapunica "Ljubav u zaleđu", "Obični ljudi", "Ponos Ratkajevih", "Sve će biti dobro", "Pod sretnom zvezdom", "Stella" i "Zora dubrovačka".

Od 1980. docent je na Akademiji dramske umetnosti u Zagrebu, a od 1985. do penziji redoviti profesor. Dekan je bio od 2004. do 2008.

(Kurir.rs/Jutarnji)