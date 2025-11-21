

JADRANKA JOVANOVIĆ već godinama važi za sinonim vokalne umetnosti u Srbiji. Respektabilan ugled u svetskim umetničim krugovima ostvarila je pre svega nastupima na preko 120 svetskih operskih i koncertnih pozornica, od Pekinga do Meksiko Sitija, i od Palm Biča do Sibira, među kojima se izdvajaju: Milanska „Skala”, „Teatar Liceo” u Barseloni, „Teatar Masimo” u Palermu, „Mocarteum” u Salcburgu, „Teatar Munisipal” u Rio de Žaneiru, „Bunka Kaikan” u Tokiju, „San Karlo” u Lisabonu, „Teatar Komunale” u Firenci, „Teatar Ređo” u Parmi, Opera u Nici, Festival „Žorž Enesku” u Bukureštu, „Glen Guld” dvorana u Torontu, „Teatar Belini” u Kataniji, Rosinijev Festival u Pezaru, atinski „Irodion”, „Kenedi Centar” u Vašingtonu, „Karnegi Hol” u Njujorku,Muzikferajn u Beču... Ostaće upamćena i kao prva Karmen na Bliskom Istoku u Arapskim Emiratima. U svojoj dosadašnjoj karijeri, ostvarila je preko 2300 nastupa u operama i na koncertnim podijumima.