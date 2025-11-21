Slušaj vest

Navršava se devet decenija od smrti dr Sime Trojanovića, jednog od najznačajnijih srpskih etnologa i pionira u proučavanju narodne kulture. Ova godišnjica predstavlja izuzetnu priliku da se podsetimo njegovog ogromnog doprinosa razvoju etnologije i muzeologije u Srbiji, kao i uloge koju je odigrao u očuvanju našeg kulturnog nasleđa.

Sima Trojanović Foto: Etnografski muzej

. Njegova interesovanja obuhvatala su antropologiju, narodnu medicinu, duhovnu kulturu, običaje, verovanja i svakodnevni život srpskog naroda. Upravo ta raznovrsnost omogućila je da tradicionalnu kulturu sagleda na sveobuhvatan način i da joj obezbedi naučnu valorizaciju.

Kao osnivač i prvi upravnik Etnografskog muzeja u Beogradu, uspeo je da već 1902. godine učestvuje na „Prvoj međunarodnoj izložbi istorijskih i modernih kostima“ u Petrogradu gde je Srbiji pripala zlatna medalja, a posebno čast je bila što je na EKSPU u Liježu 1905. godine Etnografski muzej dobio Diplomu časti.

Oproštajna fotografija Foto: Etnografski muzej

Obeležavajući 90 godina od njegove smrti, podsećamo se čoveka koji je postavio temelje sistematskog prikupljanja, proučavanja i prezentacije narodne baštine. Zahvaljujući njegovoj viziji, muzej je postao centralna institucija za očuvanje tradicionalnog kulturnog nasleđa, a mnogi eksponati i zbirke koje je inicijalno formirao i danas predstavljaju dragocene svedočanstva prošlosti.

U čast ovog velikana, tokom naredne godine kada Etnograsfki muzej proslavlja 125 godina od osnivanja, biće organizovan serijal stručnih tribina i promocija njegovih Sabranih dela kako bi se podstakla nova promišljanja o očuvanju kulturnog nasleđa u okviru srpske muzeologije.

