Serija "Tvrđava", čija je radnja smeštena u devedesete godine, već posle prve tri epizode postala je najgledanija domaća serija u Srbiji. A već ovog vikenda očekuje nas nastavak ove uzbudljive drame. Glumac Slaviša Čurović tumači jednu od glavnih uloga - Cvareta, oca glavne junakinje Darije. Kad je pročitao svoju ulogu i ceo scenario "Tvrđave", znao je da čitav projekat na pragu "ol-star" ekipe.

- To je bilo tužno i ružno vreme. Igram Hrvata koji je ostao u Kninu. Do devedesete se nismo pitali ko je ko, a tada je svako morao da izabere stranu. Tako su se ljudi po šavovima delili. A mi tadašnja deca nismo ništa znali, niti nas je iko išta pitao - prisetio se Čurović i dodao: - Kad je počeo rat, kad se zakuvalo oko Dubrovnika, pošto sam ja iz Podgorice, sećam se oca koji je rekao mojoj majci da nećemo ići na letovanje: "Zemlja u ratu, a ja da idem na letovanje."

Tvrdi da je ovo najbolja serija koju je RTS imao još od "Više od igre", jer je okupila sjajnu ekipu, od autorske do glumačke. Za svoju ulogu kaže da mu je, iako je ostvario preko 100 uloga, ova možda i najteža u karijeri.

- Reditelj me je vodio na sjajan način, izbacio me je iz moje zone komfora, iz mojih uobičajenih uloga (kriminalaca, tužilaca, nasilnika). Ovo je jedan mali čovek u velikom ratu i velikom problemu kome je ćerka odabrala da se uda za nekoga druge nacionalnosti. Uloga je bila teška jer ju je trebalo proživeti. Zahvalan sam za tu priliku - priča glumac za RTS.

Kada se kaže reč "tvrđava", mnogi pomisle na Mešu Selimovića, ali Slaviša navodi da je u seriji "tvrđava" porodica, "tvrđava" je Knin, Jugoslavija...

- Tvrdim da će ova serija da pokida. Odlično je urađena i može i treba da se prikaže i u regionu. Mladi glumci Ognjen Mićović i Darija Vučko su sjajni - i mogu da kažem da su glumci tvrđava ove serije. Mi smo napravili jednu glumačku tvrđavu. Igrali smo pošteno i do kraja - zaključuje Slaviša Čurović.