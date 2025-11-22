"Da sam imao izbora, ne bih se rodio kao Mustafa" Omiljeni glumac kao dete ostao bez oca, ovako je odrastao "Baka me učila da klanjam"
Na današnji dan pre pet godina napustio nas je glumac Mustafa Nadarević, nakon što je izgbio bitku sa karcinomom pluća. Bio je jedan od omiljenih dramskih umetnika bivše Jugoslavije, a mlađi ga pamte kao Izeta Fazlinovića u seriji "Lud, zbunjen, normalan".
Prvu ulogu dobio je već u školskoj predstavi, gde je igrao Crvenkapicu. Učiteljica ga je odabrala jer je izgledao kao devojčica, imao je dužu kosu i kako je objasnio "škripav glas".
Mustafin otac Mehmed preminuo je od tuberkuloze kada je imao 28 godina, pa je njegova majka Asja, koja je tada imala 22 godine, ostala sama da odgaja Mustafu.
Asja je odlučila da Mustafu pošalje na studije u Zagreb, gde je proveo godinu dana, a zatim se vratio u Bosanski Novi. Kasnije se preselio kod bake i dede u Rijeku. Još kao dete voleo je glumu. Njegova karijera bila je veoma bogata, pa je igrao u filmovima "Otac na službenom putu" i "Glembej", "Ničija zemlja”, "Praznik u Sarajevu”...
Detinjstvo i religija
Mustafa se jednom prisetio svog odrastanja i naglasio kako je bio prisiljen da uči o religiji dok ga je odgajala baka po majci.
- Dok sam bio u poseti toj baki u Bosanskom Novom, ona me je uveče naterala da 'učim', što znači da se molim Bogu, da se klanjam. A ja sam bio umoran kao dete, igrao sam se po ceo dan, trčao sa decom, samo sam čekao da legnem i spavam, a baba nije razumela, mučila me je tada. Verujem, ne mogu bez vere, ali ja sam agnostik, nisam ateista. A moja druga baka me nikada nije terala u crkvu, ali smo kod nje slavili Božić i Uskrs, iako je njen deda, njen muž, bio musliman, sve smo slavili - rekao je tada Nadarević.
On je istakao da mu nije palo na pamet da mrzi nekoga samo zato što nije iste veroispovesti kao on.
- Da sam imao izbora, ne bih želeo da se rodim kao Mustafa. To sam dobio i živeo sam sa tim. Ono što mi se nije dopalo u vaspitanju, odbacio sam, a što mi se dopalo, primenio sam kod ljudi oko sebe. Čitav život živiš, učiš i rasteš, a umireš neobrazovan - zaključio je.
Privatni život
Mustafa se ženio tri puta. Iz osmogodišnje veze sa Jasnom dobio je ćerku Anju, a sa drugom suprugom Snježanom dvoje dece - sina Ašu i ćerku Nanu. Treća supruga bila je Slavica Radović, talentovani kostimograf i scenograf.
Venčali su se 25. aprila 2012. posle 15 zajedničkih godina, a ona je preminula 7. juna 2012. posle 10-godišnje borbe sa malignim tumorom.
Jedini izlaz
Gluma je bila njegova ljubav i u njoj je našao spas. Glumio je u pozorištu i kada mu je umrla majka.
- Tako mi je bilo lakše. To je bekstvo od stvarnosti i bekstvo u lik koji nisam ja, onda manje boli. Dobra gluma je poslednji korak ka šizofreniji. Morate mnogo da date sebi, a sa druge strane, ostanite zdravi u glavi - rekao je tada.
