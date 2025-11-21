Slušaj vest

Black Friday odavno je prerastao običan dan sniženja. To je mali festival kupovine — trenutak kada prodavnice pulsiraju energijom, ekrani svetle crvenim oznakama „popust“, a društvene mreže bruje o najboljim ponudama i trikovima kako do njih doći. Iza tog shopping spektakla krije se jedna mnogo važnija stvar: prilika da kupujete promišljeno i birate proizvode koji dugoročno vrede.

Bez obzira da li ciljate telefon nove generacije, praktične kućne uređaje ili atraktivan poklon, Black Friday ih često čini pristupačnijim. U Srbiji se najveći popusti tradicionalno vezuju za elektroniku, belu tehniku, modu i male kućne aparate — ali prava ušteda nije u slepoj trci za najnižom cifrom, već u mudrom izboru.

Foto: Shutterstock

Black Friday kao lifestyle iskustvo

Zamislite poslednji petak u novembru: u ruci topla kafa, telefon spreman, a lista prioriteta na ekranu. Dok drugi panično skroluju, vi ste već napravili svoj plan. Black Friday nije samo lov na popuste — to je prilika da unapredite svakodnevicu, svoj životni prostor ili da na vreme obezbedite poklone koji će zaista obradovati nekog. Pravi šampion Black Friday kupovine je: Informisan – zna šta želi i koje mu funkcije zaista trebaju.

Isplaniran – kupuje ciljano, bez haotičnog jurcanja.

Fokusiran na vrednost – bira ono što traje, umesto da podleže impulsima.

Planiranje je ključ uspeha

Crni petak može da vas zatrpa informacijama: popusti iskaču sa svih strana, a „najbolja ponuda“ vreba na svaki klik. Zato počnite od liste prioriteta. Razdvojte ono što vam je zaista potrebno od onoga što je samo trenutni hir. Postavite sebi tri pitanja: Da li mi ovo stvarno treba? Hoće li trajati i biti korisno i nakon sezone popusta? Da li se uklapa u moj budžet? Kada imate odgovor, lakše ćete izdržati iskušenje i izbeći impulsivne kupovine.

Foto: Shutterstock

Istražite i uporedite pre nego što kupite

Pametan kupac zna da istraživanje vodi ka najboljoj odluci. Bez obzira da li kupujete online ili u radnji, proverite karakteristike proizvoda, pročitajte recenzije, pogledajte iskustva korisnika i uporedite cene na više mesta. Ovakav pristup štedi vreme, ali i novac — i omogućava vam da izaberete upravo ono što donosi najveću dugoročnu vrednost, bilo da želite praktičan kućni uređaj, lični gedžet ili poklon s trajnim efektom.

Kvalitet pre svega

Popusti umeju da zavedu, ali najveća ušteda uvek je u kvalitetu. Proizvod koji traje i funkcioniše bez problema donosi stvaran benefit, dok jeftine i impulsne kupovine često postanu skriveni trošak. Ako unapređujete lično iskustvo, za punoletne korisnike Black Friday je idealno vreme da razmotre opcije poput IQOS ILUMA i PRIME, IQOS ILUMA i ili IQOS ILUMA i ONE — uređaje koji kombinuju praktičnost i dugoročnu pouzdanost. Upravo takvi izbori predstavljaju suštinu pametne kupovine: manje impulsa, više vrednosti.

Foto: Matija Popović

Pravo vreme za poklone

Crni petak je savršen trenutak da unapred završite prazničnu kupovinu. Manje stresa, bolja kontrola budžeta i više prostora da se posvetite decembru bez trke i haosa. Bez obzira da li birate poklone za porodicu i prijatelje ili želite da obradujete sebe, razmišljajte dugoročno — najbolji poklon je onaj koji se koristi i voli tokom cele godine.

Foto: Shutterstock

Kupujte pametno

Black Friday može biti pravi praznik kupovine, ali istinski uspeh leži u strategiji. Birajte proizvode koji vam donose vrednost i rasterećuju svakodnevicu, a ne one koji samo lepo izgledaju na popisu „popusta“. Za punoletne korisnike IQOS uređaja, ovaj period je idealna prilika da unaprede svoje iskustvo — pametno, promišljeno i dugoročno. Jer najbolja kupovina nije ona sa najvećim popustom, već ona koja traje godinama. • IQOS nije bez rizika i oslobađa nikotin, koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne.