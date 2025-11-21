Slušaj vest

Obeležavajući Međunarodnog dana deteta, željom da najmlađe ohrabri da odrastu uz kulturu, Etnografski muzej posetio je Osnovnu školu „Jovan Sterija Popović“ i u veseloj i razigranoj atmosferi direktor muzeja, Marko Krstić prvacima je uručio 125 kulturnih pasoša, uvodeći ih na najlepši način u svet kulture i tradicije.

Ovaj poseban događaj nosi još veću simboliku jer se dešava u godini kada se Etnografski muzej priprema za proslavu velikog jubileja 125 godina postojanja, koji će biti obeležen naredne godine. Upravo zato je broj podeljenih pasoša i odabran kao simbol povezivanja novih generacija sa bogatim nasleđem muzeja.

Etnografski muzej Foto: Stefan Jokić

„Kulturni pasoš „odrasti sa kulturom“ predstavlja simboličku kartu u svet tradicije, kreativnosti i porodičnih vrednosti. On najmlađima poručuje da je muzej njihovo mesto prostor gde se prošlost čuva, a budućnost stvara. Sa ovim pasošima u pratnji odraslih deca mogu godinu dana besplatno neograničeno puta da posećuju muzej“, rekao je direktor Etnografskog muzeja.

Podsećamo da je u januaru 2023. godine Etnografski muzej pokrenuo društveno odgovornu kampanju „Kulturni pasoš – rođeni sa kulturom“, koja novorođenim bebama i njihovim porodicama omogućava neograničen broj besplatnih poseta izložbama i programima do prvog rođendana deteta. Na taj način muzej šalje poruku da kultura pripada svima od samog početka života.

„Želimo da svako dete oseti da je deo muzeja, da u njemu pronalazi svoj svet, svoje korene i inspiraciju. Muzej je mesto gde se porodične tradicije neguju, a nove vrednosti stvaraju“, istakao je Krstić.