Slušaj vest

Dan Narodnog pozorišta u Beogradu, 22. novembar, ujedno je i datum kada se tradicionalno dodeljuju nagrade za istaknuti umetnički i profesionalni doprinos, kao i priznanja najboljim predstavama i autorima prethodne sezone.

Na ovaj dan želimo da istaknemo da smo duboko ponosni na sve naše umetnike, ansamble, zaposlene i saradnike, i da slavimo njihovu posvećenost, znanje, trud i doprinos razvoju nacionalne kulture. Upravo zbog toga, sa zadovoljstvom danas objavljujemo imena ovogodišnjih nagrađenih.

Nagrada Narodnog pozorišta za najbolju predstavu između dva Dana Narodnog pozorišta u Beogradu, dodeljena je „Centrali za humor“, po tekstu Đorđa Kosića, u režiji Olje Đorđević.

1/8 Vidi galeriju Narodno pozorište u Beogradu Foto: Sergio Delle Vedove / Alamy / Profimedia, Beoinfo, Stefan Stojanović

Nagrade za najbolja individualna premijerna umetnička ostvarenja dodeljene su Milošu Đorđeviću za ulogu Jovana Tanića u predstavi „Centrala za humor“, Ivanu Bosiljčiću za ulogu Argana u „Uobraženi bolesnik“, Nikoli Zavišiću za režiju „Uobraženog bolesnika“, Ivani Popović i Nenadu Maričiću za izvanrednu partnersku igru u „Dostojevski – moj život“, Margariti Čeromuhinoj za ulogu Nikije u „Bajaderi“ i Snežani Savičić Sekulić za ulogu Lejle u „Lovcima bisera“.

Plakete Narodnog pozorišta dodeljene su umetničkom ansamblu Ministarstva odbrane „Stanislav Binički“ i univerzitetskom profesoru Milovanu Zdravkoviću, dok su Pečat Narodnog pozorišta dobili Denis Kasatkin, Edit Makedonska Torbica, Dejan Tasić, Aleksandra Antić i Samur Ranković.

Svečana dodela nagrada, uključujući i Javne pohvale, Zlatne značke i Povelje, biće održana 20. januara 2026. godine, na slavu Narodnog pozorišta - Svetog Jovana.

Tog dana, biće uručena i prestižna Nagrada „Raša Plaović“, koju nacionalni teatar dodeljuje od 1988. godine za najbolje glumačko ostvarenje na svim beogradskim pozorišnim scenama u prethodnoj sezoni.

1/7 Vidi galeriju Narodno pozorište u Beogradu nekada Foto: Printscreen/kaldrma.rs, printscreem/youtube/Fragmenti prošlosti

U međuvremenu, preduzimaju se sve neophodne mere kako bi se što pre obezbedili uslovi za nastavak rada.

Sa zadovoljstvom možemo da potvrdimo da očekujemo ponovno otvaranje pozorišta tokom decembra, a sledeće sedmice objavićemo decembarski repertoar.

U ime Narodnog pozorišta u Beogradu čestitamo rođendan svim zaposlenima, umetnicima, saradnicima i našoj dragoj publici.

Sa dubokom zahvalnošću se sećamo svih koji su kroz generacije gradili ovu kuću i doprineli tome da Narodno pozorište bude ono što je danas - simbol umetnosti, tradicije i kulturnog identiteta Srbije.

Bonus video: