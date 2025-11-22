Slušaj vest

Projekcijom filma "Kako je ovde tako zeleno?" Nikole Ležaića, održanom pred rasprodatom velikom salom mts Dvorane i uz ovacije publike, u petak, 21. novembra, otvoren je 31. Festival autorskog filma.

Otvaranje 31. FAF-a otpočelo je čitanjem ovogodišnjeg uvodnog teksta, priređenog od strane tima Festivala autorskog filma.

Nikola Ležaić, reditelj filma se na otvaranju publici obratio rečima: „Ovo je za mene posebno veče, jer moja porodica prvi put gleda film koji je direktno povezan sa njima. Na početku je projekat imao radni naslov Mama, ali smo ubrzo shvatili da bi to bio deseti film sa tim imenom ove godine. U poslednjih nekoliko nedelja, kada neko kaže "majka", jasno je na koga se misli. Ovo ostvarenje za mene predstavlja svojevrsni "povratak kući", i zaista mi je velika čast što upravo ovim filmom otvaram festival, koji doživljavam kao svoju drugu kuću".

Po završetku projekcije publici se poklonila autorska i glumačka ekipa.

O čemu se radi u filmu?

Ležaićev film prati Nikolu, reditelja koji je zaglavljen u svetu reklama i koji, u želji da unese promenu u život, kupuje stari kombi kako bi ga preuredio u kamper i započeo nova porodična putovanja sa suprugom i ćerkom koja uskoro treba da se rodi. Kada sazna da bi posmrtni ostaci njegove pokojne bake, izbeglice iz rata, mogli da budu vraćeni u njeno rodno selo u Dalmaciji, odlučuje da se na put uputi sa ocem Mirkom, koji se posle 25 godina vraća u porodičnu kuću. Tokom zajedničkog putovanja, Nikola stiče nova, neočekivana saznanja o roditeljstvu, porodici, prolaznosti vremena i maglovitoj prirodi sećanja. Uloge u filmu tumače Filip Đurić, Izudin Bajrović i Stojan Matavulj.

Film u bioskopsku distribuciju kreće od 27. novembra. U okviru programa ovogodišnjeg FAF-a biće biće prikazano 80 filmova podeljenih u 8 selekcija. Ulaznice za filmove mogu se nabaviti na blagajnama bioskopa, i preko sajta mts Dvorane.

31. Festival autorskog filma podržali su: Potprogram MEDIA programa Kreativne Evrope, Mreža festivala Jadranske regije, Erste Banka, Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji. Program festivala je dostupan na sajtu: https://faf.rs/.

