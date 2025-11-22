Slušaj vest

Pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture, Ansambl narodnih igara i pesama Srbije Kolo predstaviće 26. novembra muzičko-scenski spektakl "Srpska svita" u obnovljenom Sava centru. Reč je o ambicioznom projektu koji je, kako su organizatori naveli na konferenciji za medije, osmišljen da savremenu publiku ponovo poveže s nasleđem tradicionalne igre i muzike.

Ministar kulture Nikola Selaković istakao je da "Srpska svita" podseća na to da tradicija nije tek sećanje na prošlost, već trajno uporište savremenog stvaralaštva.

- Srpsko kulturno nasleđe ne čuvamo samo da bismo ga sačuvali, već da bi inspirisalo generacije koje dolaze - rekao je ministar i otkrio da će u programu učestvovati više od 120 izvođača.



Selaković je podsetio da će se ovim projektom Srbija predstaviti kao zemlja koja ume da spoji tradiciju i modernost, što je, kako je naglasio, jedan od razloga što je dobila organizaciju svetske specijalizovane izložbe Ekspo 2027.

