Pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture, Ansambl narodnih igara i pesama Srbije Kolo predstaviće 26. novembra muzičko-scenski spektakl "Srpska svita" u obnovljenom Sava centru. Reč je o ambicioznom projektu koji je, kako su organizatori naveli na konferenciji za medije, osmišljen da savremenu publiku ponovo poveže s nasleđem tradicionalne igre i muzike.

Solisti Tijana Grčić i Vukan Šebez

Ansambl Kolo premijerno izvodi Srpsku svitu


Ministar kulture Nikola Selaković istakao je da "Srpska svita" podseća na to da tradicija nije tek sećanje na prošlost, već trajno uporište savremenog stvaralaštva.

Srpska svita
Srpska svita


- Srpsko kulturno nasleđe ne čuvamo samo da bismo ga sačuvali, već da bi inspirisalo generacije koje dolaze - rekao je ministar i otkrio da će u programu učestvovati više od 120 izvođača.


Selaković je podsetio da će se ovim projektom Srbija predstaviti kao zemlja koja ume da spoji tradiciju i modernost, što je, kako je naglasio, jedan od razloga što je dobila organizaciju svetske specijalizovane izložbe Ekspo 2027.

Srpska svita
Srpska svita

Lepotu "Srpskoj sviti" su dali kompozitor Slavko Mitrović Cale i koreograf Miodrag Lonić, a Tijana Grčić i Vukan Šebez solisti su ovog projekta.

