Pre devet godina braća Met i Ros Dafer poveli su u izmišljenom gradiću Hokinsu potragu za dečakom Vilom Bajersom (Noa Šnap), čiji je nestanak okrenuo čitav grad naopačke. I to, takoreći, bukvalno, jer postoji čitav jedan paralelni svet nazvan "Naopačke".

To je alternativna dimenzija koja odražava naš svet, ali je mračna, toksična i ispunjena monstruoznim stvorenjima, a upravo je u Hokinsu otvoren portal ka njoj. Sada epska borba između ova dva sveta ulazi u završnu fazu, a peta sezona biće u stilu holivudskih blokbastera, a i vremensko trajanje epizoda biće filmsko. Prvi blok epizoda zakazan je za 26. novembar, drugi za 25. decembar, dok će finalne epizode biti objavljene baš na doček Nove godine.

"Čudnije stvari" nisu samo borba između dva sveta, to je i priča o prijateljstvu, hrabrosti i odrastanju, priča u kojoj se likovi ne suočavaju samo sa čudovištima, već i sa sopstvenim strahovima, gubicima i promenama koje dolaze sa odrastanjem. To je i nostalgični omaž nekom drugom vremenu, omaž estetici osamdesetih, muzici tog vremena, kao i

Serija je proslavila i čitavu plejadu mladih nada Holivuda, poput gorepomenutog Noe Šnapa, Mili Bobi Braun, Fina Vulfharda (čiji je filmski debi bio upravo ekranizacija romana Stivena Kinga "To" iz 2017), Kejleba Maklohlina, Sejdi Sink, Gejtena Mataraca... Ali je i vratila u žižu javnosti i neke "stare" zvezde, poput Vinone Rajder, koja je jednom prilikom izjavila i da joj je ovo najduži ugovor u karijeri, jer nikada ranije nije igrala u seriji. Obavezala se samo na osnovu pilot-epizode, jer je to jedino što je na samom početku dobila.

Tokom četiri sezone rasla je serija, ali i njeni glumci zajedno s njom, njihovi likovi, kao i značaj njihovih uloga. Najbolji primer za to je verovatno lik Stiva Haringtona, koji je trebao da bude daleko mračniji, a i trebalo je samo povremeno da se pojavljuje, ali je od druge sezone postao redovan lik, jer je braći Dafer glumac Džo Kiri bio mnogo simpatičniji od onoga kako su ga oni zamišljali.

Čini se da su "Čudnije stvari" podstakle talas retro produkcije, a i dokazale da publika i dalje čezne za pričama nekog starog Holivuda, ne odbijajući kombinovanje s modernim efektima i brzim narativom. Ostaje još samo da vreme pokaže da li smo dobili još jedan naslov koji će trajati večno...

"Čudnije stvari" su Netfliksova najgledanija serija dosada, s preko milijardu sati gledanja.

