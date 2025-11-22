Slušaj vest

Dramskog umetnika Miodraga Radonjića publika svakog vikenda prati u novoj seriji "Tvrđava", koja se emituje na RTS. U ovom ostvarenju oživeo je lik hladnog i principijelnog komandanta. U svaku scenu unosi sopstvenu dušu, balansirajući između surove stvarnosti i tihe poezije života.

1/8 Vidi galeriju Miodrag Radonjić u seriji "Tvrđava" tumači lik misterioznog Komandanta Foto: Aleksandar Letic/aleksandarletic@yahoo.com, Aleksandar Letić / Promo

Kroz lik komandanta koji se suočava sa porazima, izdajom i teškim odlukama podseća nas da iza uniformi i istorijskih priča postoje lične tragedije, porodične tajne i emotivne borbe. U razgovoru za Kurir Radonjić otkriva kako se priprema za zahtevne uloge, kako devedesete oblikuju naš pogled na svet i šta znači tumačiti likove koji spajaju istoriju i savremeni osećaj za život.

Pratite li seriju "Tvrđava"? Da li ste zadovoljni?

- Da, jako sam zadovoljan i ponosan na tu seriju i na to što sam njen deo. Mislim da će vrednost takve serije s vremenom biti sve veća.

Kako ste se pripremali za ovu ulogu? Nije vam prvi put da igrate vojnika...

- Dosta studiozno, mada to je moj pristup svakoj ulozi. Za ovu sam imao dosta dokumentarnih materijala koje sam gledao, kao i dosta intervjua, priča i istorijskih dešavanja iz kojih sam crpeo inspiraciju i pokušavao da formiram osećanje tog vremena i tih burnih događaja.

Foto: Aleksandar Letić / Promo



Komandant je veoma kompleksan lik - hladan, principijelan, ali i duboko ljudski. Koja scena iz serije vam je bila najteža emocionalno da je odigrate i zašto?

- Emotivno mi je najteža scena bila jedna jako kratka, ali intenzivna scena, negde pred kraj serije, u poslednjim epizodama. To je suočavanje mog lika sa porazom i izdajom, to sam morao da odigram zapravo bez izgovorene reči.

Komandant je mnoge podsetio na Legiju. A vas?

- Verovatno ima dosta sličnosti, različiti vojnici iz tog vremena bili su mi materijal za inspiraciju. Ova serija je ipak inspirisana istinitim događajima.

Milorad Ulemek Legija Foto: KOCA SULEJMANOVIC / AFP / Profimedia



Kako pamtite devedesete i rat? Da li ste imali u svojoj porodici nekog sa sličnom sudbinom kao Luka i Darija?

- Bio sam dete kada se to dešavalo i moji roditelji su nas uspešno sklanjali od tih slika i priča. Na svu sreću, imao sam lepo detinjstvo, koje nije bilo direktno opterećeno ratom. Moji pradedovi i prababa po maminoj liniji su, nažalost, doživeli tragičnu sudbinu za vreme Drugog svetskog rata.

Mnogima je, kad se pomene "Tvrđava", prva asocijacija Meša Selimović... Na šta vas asocira?

- Na porodicu. To i jeste glavna simbolika naziva serije. "Tvrđava" - to je zapravo porodica.

Foto: Aleksandar Letić / Promo



Novembar je mesec za predstavu "Laž", sa kojom ćete gostovati i u Hrvatskoj. Imate li strah da odete tamo zbog nemilih događaja vezanih za srpsku zajednicu?

- Nemam.

Kreće i nova sezona serije "Krunska". Šta očekuje publiku u novim epizodama?

- Čeka nas puno novih zabavnih avantura s već poznatim i uigranim likovima. Kako se serija razvija, sve više ima dobrog i zdravog humora, što nam je danas često potrebno.

Da li je Mićko bolji komičar ili tragičar?

- Mićko se u glumi uvek igra. Kakva je ta igra, nije moje da procenjujem.