Finalne epizode druga sezona serije „Crna svadba“ donose nam konačne odgovore na misterije koje smo pratili u ovoj jedinstvenoj i originalnoj TV sagi o večitoj borbi dobra i zla. Subotom i nedeljom od 21 čas, ekskluzivno na Superstar TV kanalu, nova sezona ove TV serije donosila je priču o ljudima čiji su životi visili na tankoj liniji između stvarnosti i mitova.

Crna Svadba Foto: Firefly Productions

Jedan od njih privukao je posebnu pažnju publike. U središtu misterije koja nas vodi u drugoj sezoni, nalaze se Rusalke - bića iz slovenskih predanja, koje predstavljaju duhove vode i šume, duše devojaka koje su izgubile život u očaju ili izdaji. Prema narodnom verovanju, u vreme Rusalne nedelje one bi izlazile iz reka i plesale po livadama.

Foto: Firefly Productions

U svetu „Crne svadbe“, Rusalke nisu samo mit. One su odjek potisnutih emocija, tuge koja obuzima telo i glas izgubljenih duša. Njihova pojava vraća zaboravljeno, otvara rane i tera junake da se suoče s onim od čega su bežali. Upravo će ovaj mit, zasnovan na drevnom narodnom verovanju, pomoći da se zaokruži priča ispričana u 10 epizoda druge sezone „Crne svadbe“.

Produkcijski impresivna i narativno smela, druga sezona ove serije još jednom potvrđuje status jednog od najuspešnijih projekata TS Media i produkcijske kuće Firefly. Režiju potpisuje Nemanja Ćipranić, a scenario Aleksandar Radivojević.

Serija Crna svadba Foto: Firefly Productions

Glumačku postavu čine Uliks Fehmiu, Jelena Đokić, Zlatan Vidović, Nikola Kojo, Borka Tomović, Ivan Zablaćanski, Dara Džokić, Predrag Bjelac, Ana Lečić, Sonja Vukićević, Andrej Jemcov, Ivan Marković, Dragan Mićanović i mnogi drugi.

