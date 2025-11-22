Slušaj vest

Sestre Gobović ove godine predstavljaju Srbiju na dva značajna međunarodna događaja. U periodu od 20. do 23. novembra, ovaj etno-pop duo nastupiće na Međunarodnom festivalu kulture i umetnosti u Kazanju (Rusija), manifestaciji koja okuplja izvodače iz razlicitih zemalja i neguje kulturnu razmenu kroz muziku i scenski izraz, pod pokroviteljstvom Ministarstva kuture Republike Srbije.

Sestre Gobović Foto: Privatna arhiva

Potom će od 27. novembra do 1. decembra učestvovati u programu zvanične manifestacije povodom obeležavanja 54. Nacionalnog dana Ujedinjenih Arapskih Emirata u Dubaiju, jednom od najvažnijih državnih i kulturnih dogadaja u ovom delu sveta.

Ovi nastupi predstavljaju značajan doprinos međunarodnoj promociji srpske tradicije i muzičke baštine, kao i potvrdu umetničkog rada Marina i Marije Gobović, prepoznatljivog po spajanju tradicionalnog zvuka i savremenog etno-pop izraza.

Repertoar sestara Gobović obuhvata tradicionalne melodije, autorske kompozicije i pesme inspirisane srpskom istorijom i kulturnim identitetom. Kroz motive ljubavi, duhovnosti, porodičnih vrednosti, njihova muzika donosi spoj nasleda i savremenog senzibiliteta, čineći tradiciju dostupnom široj regionalnoj i međunarodnoj publici.