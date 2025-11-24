Slušaj vest

Glumica Zlata Numanagić na današnji dan napunila je 75 godina, a svojevremeno se kao i mnogi, suočila sa problemom gorušice, međutim posle nekog vremena shvatila je da je problem ozbiljnije prirode.

Probavne smetne koje uzrokuju neprijatan osećaj peckanja tik ispod grudi često mogu da zavaraju da pomislimo da se radi o nekom drugom zdravstvenom problemu i da ne posumnjamo da razlog može biti i kila na dijafragmi tj. želudačna kila.

Kila na dijafragmi

Zlata je gostujući u "RTS ordinaciji" otkrila kako je sve počelo i koliko dugo je imala ovaj zdravstveni problem.

- Sve je počelo sa malim kiselinama u stomaku, sa želudačnom kiselinom. Kad bih nešto pojela ljuto ili previše hrane, mislila sam da je zato što sam bila pušač - objasnila je glumica.

Pomoć lekara

U jednom trenutku je odlučila da potraži pomoć lekara, koji joj je otkrio potencijalne uzroke zdravstvenog problema.

- Gastroskopijom mi se ustanovila hijatus hernija. Lekar je rekao da je veoma stara ta kila i da je moguće da se dogodila tokom porođaja u trenutku napona - navodi glumica.

Zlata Numanagić 24. novembra napunila je 75. godina Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ona je dodala i da je želela odmah da ide na operaciju, ali da joj je lekar predložio da sačeka jer nije pravo vreme za istu, a od bolova je morala da spava u sedećem položaju.

- Međutim, dođe jedan trenutak u kome osetim lupanje srca, kao da mi je srce u grlu. Mislila sam da je aritmija ili da je štitasta žlezda. Ne znam o čemu se radi, počinjem da spavam u sedećem položaju, nisam mogla više ni da ležim - pojašnjava Zlata i dodaje da je nakon ovih problema odlučila da se ponovo obrati hirurgu koji je konstatovao kilu.

- Ponovili smo gastroskopiju i on je rekao da je kila u međuvremenu toliko narasla da je poterala želudac u jednjak. Zbog toga sam i imala taj osećaj da je nešto loše sa srcem - rekla je glumica.

Zlata Numanagić je osećala različite tegobe, u jednom trenutku spavanje u ležećem položaju postalo je otežavajuće. Lekaru se obratila tek nakon nekoliko meseci od početka ovih simptoma i tada joj je zakazana laparoskopska operacija.

Zlata Numanagić 24. novembra napunila je 75 godina Foto: Kurir Televizija

- Dobijala sam različite informacije, da će možda morati sa nekog dela tela da mi se skida parče kože da bi se produžio jednjak koji se u međuvremenu smanjio - rekla je glumica i naglasila da takva vrsta intervencije na kraju nije bila potrebna.

Posotperativni tok

Postoperativni oporavak zahtevao je da unosi dosta tečnosti i ne konzumira ništa što je u čvrstom stanju.

- Dva meseca pijete samo tečno, ništa na kiseloj bazi, mogu bistre supe, ali bez čvrstog sadržaja. Iza toga dolazi kašasta hrana - rekla je glumica.

- Kako god, nosila sam konfekcijski broj 42, a sad mi je taman 36. Najviše mi je žao kad kolege počnu da me zagledaju i pitaju jesam li dobro, sa naglaskom na ono „dobro“ ‒ ispričala je glumica dodajući da je sada zdrava i da se oseća odlično.

Gubitak kilograma

Nakon operacije i oporavka, Zlata je otišla na albansku rivijeru gde je provela oko četiri meseca. Kada se vratila u Beograd primetila je da je izgubila oko osamnaest kilograma. Kako glumica kaže, razlog gubitka kilograma bila je lagana ishrana.

Zlata Numanagić kao Lola Golubović Foto: printscreen YT

- Kada me je hirurg ugledao, prilikom redovne kontrole, poslao me momentalno na skener. Uplašio se da se nešto nije dogodilo ozbiljno sa mnom. Hvala Bogu sve je bilo u redu - prisetila se glumica ovoga perioda.

Operacija dojke

- Operisala sam grudi pre 11 godina. Bilo je neverovatno, na Trgu Nikole Pašiča bio je onaj mamograf i ja odem da se proverim i za šest meseci dobijete kada da dođete na onkologiju da ponovite tu mamografiju. I ja dobijem uvećanje za četiri jedinice u tih šest meseci. Pošalju me na kozilijum, odem na operaciju i ništa nije bilo maligno. Tada su mi čestitali što nemam malignitet - ispričala je Zlata Numanagić u emisiji "Ordinacija".

Danas najviše uživa sa unukom

Danas Zlata Numanagić najviše uživa da vreme provodi sa unukom Vukom koji je izvor njene najveće sreće.

- Svaki slobodan trenutak provodim sa njim. I kad me drugarice zovu na ručak, kažem da ne mogu jer čuvam unuče. Više ne mislim koliko ću da živim, nego koliko ću da učestvujem u njegovom odrastanju. Verujem da su babe i tetke veoma dragocene za odrastanje, bar sam ja imala takvo iskustvo i mnogo mi je značilo - zaključila je glumica.

