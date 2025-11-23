Slušaj vest

Gledaoci RTS 1 imali su priliku da odgledaju četvrtu epizodu serije "Tvrđava", koja nosi naslov "Rastanak". Kao i do sada, reditelj Saša Hajduković uklopio je prepoznatljive muzičke numere u radnju serije.

Muzičke numere u epizodi

U ovoj epizodi našle su se dve dobro poznate pesme – Cecina "Idi dok si mlad" i Jovana Tipšin sa numerom "Ne zaboravi me". Cecin hit čuo se čak dva puta, a "Idi dok si mlad" je u okviru priče otpevala glumica Jana Milosavljević, koja u seriji tumači lik pevačice Jasmine.

Ove pesme su tematski odgovarale trenutku u priči, pošto se glavni junak Luka upućuje u Beograd, ostavljajući trudnu suprugu Dariju kako bi pokušao da zaradi novac u ratom obeleženim devedesetim.

Detalj iz biografije glumice

Jana Milosavljević je inače ćerka poznatog muzičara Nenada Milosavljevića – Neše Galije, frontmena legendarne grupe Galija.

Zamerka jednog gledaoca

Ipak, jedan gledalac je uočio mali vremenski propust. Pesma "Idi dok si mlad" objavljena je 1995. godine, dok se radnja epizode odvija 1994. godine. Na Instagram profilu RTS-a napisao je: "Radnja se dešava 1994. godine. Ova pesma je ugledala svetlost dana 1995. godine, mali propust scenariste".

Bez obzira na to, tekst pesme se savršeno uklopio u atmosferu i Lukin put – odlazak iz Knina i privremeno napuštanje trudne supruge Darije kako bi obezbedio egzistenciju u teškim vremenima devedesetih.

