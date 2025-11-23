Slušaj vest

Serija "Crna svadba" i dalje izaziva veliko interesovanje javnosti, a od samog početka emitovanja brojni šokantni i jezivi momenti postali su tema rasprava na društvenim mrežama. Danica Maksimović sada je otkrila detalje još jedne upečatljive scene koja tek treba da se pojavi u seriji.

Najava Danice Maksimović

Horor-triler, poznat po prikazivanju vlaških rituala i mračnih obreda, donosi niz scena koje izazivaju nelagodu. Među glumcima koji su učestvovali u snimanju ovakvih kadrova nalazi se i Danica Maksimović. Ona je na Instagramu podelila fotografiju na kojoj je potpuno prekrivena krvlju, dok su oko nje poređane upaljene sveće, čime je najavila dolazak još jedne uznemirujuće scene.

"Crna svadba (pred kadar - pripreme)", napisala je glumica uz objavu.

Šokantni trenuci iz druge sezone

Druga sezona donela je još napetiju atmosferu, a posebnu pažnju privukla je scena iz četvrte epizode o kojoj se i dalje govori. U njoj se prikazuje okupljanje pripadnika sekte Crna ruža u napuštenoj kući u Beogradu, gde izvode mračni obred koji je mnoge gledaoce ostavio bez daha.

Obred sekte "Crna ruža"

U jednoj od najkontroverznijih scena Boris, kojeg tumači Joakim Tasić, i neimenovana devojka stoje u centru prostorije, skidaju se i upuštaju u intimni odnos pred ostalim članovima sekte. Ostatak grupe posmatra obred bez ikakve reakcije, a među njima se nalazi i vođa – Ratomir, u čijoj je ulozi Dragan Mićanović.

U galeriji pogledajte kadrove iz serije:

1/5 Vidi galeriju Crna svadba - druga sezona Foto: Firefly Productions

Ovakvi kadrovi dodatno pojačavaju mračnu atmosferu serije, zbog čega Crna svadba ostaje jedno od najkomentarisanijih televizijskih ostvarenja poslednjih godina.