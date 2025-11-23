Slušaj vest

Nagrada Ardalion za najbolju predstavu pripala je predstavi "Heroj nacije" Ivana M. Lalića u režiji Milana Neškovića, rađenoj u produkciji Javne ustanove Nikšićko pozorište, odlučio je žiri 30. Jugoslovenskog pozorišnog festivala "Bez prevoda" održanog u Užicu.

- Stilskim i žanrovskim jedinstvom, na klackalici komičkog i tragičkog, dramskog i melodramskog, glumci ujednačenom igrom stvaraju ovu predstavu čiji apsurd publika prepoznaje kao svoj - stoji u obrazloženju.

U saopštenju se navodi da su članovi žirija akademik i scenograf Miodrag Tabački, Đorđe Kosić, dramski pisac i predsednica Branislava Stefanović, "omeđeni selekcijom predstava, inspirisani sloganom 'Pogledaj me u oči', doneli odluke o najboljima". Prvi put ove godine nismo imali nijednu predstavu iz Hrvatske, jer od tri pozvane nijedna nije mogla da učestvuje.

Nagrada Ardalion za najbolju režiju pripala je reditelju Milanu Neškoviću, a žiri je naveo:

- Čitanje "Heroja nacije" danas se čini nemogućim rediteljskim zadatkom. Milan Nešković besprekorno otključava tekst, transponujući ga u savremeni tehnološki i društveni trenutak. Ritam ove predstave gradi pokretom scenografije, promenama vizure, svetlom i zvukom i veštim korišćenjem lajv strima i video-projekcije.

Glumica Biljana Keskenović u ulozi Desanke Stanišić u "Heroju nacije" dobila je nagradu Ardalion za najbolju žensku ulogu, dok je Nebojši Iliću za ulogu u predstavi "Moje pozorište" Borisa Liješevića u produkciji Ateljea 212 iz Beograda pripala nagrada za najbolju mušku ulogu.

Ardalion za najbolju scenografiju dodeljen je Vesni Sušić za predstavu "Heroj nacije", a za najbolju kostimografiju Adisi Vatreš Selimović u predstavi "Ljubavnice" u produkciji Kamernog teatra 55 iz Sarajeva.

Ardalion za najbolju epizodnu ulogu pripala je Vojinu Ćetkoviću za ulogu u predstavi "Moje pozorište" Borisa Liješevića u produkciji Ateljea 212, a za najboljeg mladog glumca dodeljena je Stevanu Vukoviću za ulogu Ljubomira Stanišića u predstavi "Heroj nacije".

Specijalno priznanje otišlo je u ruke Vladanu Gajoviću za monolog u predstavi "Heroj nacije". Po oceni publike najbolja predstava je "Moje pozorište" Ateljea 212.

