Na Festivalu autorskog filma (FAF) publika je konačno mogla da vidi film "Mačji krik", nastao prema poslednjem scenariju velikog reditelja Gorana Paskaljevića (1947-2020) i u produkciji njegovih sinova Vladimira i Petra.

Ovo ostvarenje već je dobilo prošle godine specijalno priznanje na festivalu u Vankuveru, gde je izazvalo ovacije. Premijera u Sofiji je bila i evropska, a srpska se čekala gotovo godinu i po dana.Scenario za "Mačji krik" napisali su Goran Paskaljević i njegov najbolji prijatelj Đorđe D. Sibinović, koji se nije pojavio na konferenciji za medije.

Glavnu ulogu Stamena tumači Jasmin Geljohttps://kurir.rs/tag/428533/jasmin-geljo, poznat kao Mima Šiš iz legendarne kultne predstave "Audicija". U podeli su i Andrijana Đorđević, Sanja Mikitišin, Marija Škaričić, Srđan Miletić, Sergej Trifunović, Denis Murić i mnogi drugi. "Mačji krik" je baziran na istinitoj priči o radniku i njegovoj supruzi koji se bore za starateljstvo nad sopstvenom unukom. Film se bavi temom roditeljske odgovornosti, opstanka i univerzalne bezuslovne ljubavi.

Denis Murić, u ulozi Mileninog mladog, bahatog muža, izjavio je da se trudio da u tom liku pronađe razlog zašto je takav, zašto nije spreman da preuzme odgovornost za dete.

- Kada je priča istinita, kada govori o stvarnim, realnim ljudima, moj pristup je da u svom liku nađem ljudskost. To je bilo i teško - rekao je Murić.

Što se tiče prikaza Stamenove borbe sa socijalnim službama i zakonskim odredbama, rediteljka Sanja Živković napomenula je da je Paskaljevićev koscenarista bio Đorđe Sibinović, koji je advokat, tako da veruje da je to sve stručno istraženo.

- Sada je u Srbiji aktuelno pitanje zakona o roditelju-negovatelju i nedostatka državne finansijske podrške za takve slučajeve. Mislim da film može da osvesti ljude za taj problem. U Kanadi je to malo bolje, ali se i tamo publika povezala s tom temom - otkrila je rediteljka.