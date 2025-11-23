Slušaj vest


Organizatori FAF danas će prikazati restaurisanu verziju filma "Otac na službenom putu" Emira Kusturice, koji je 1985. godine osvojio Zlatnu palmu u Kanu.

profimedia0858215950.jpg
Foto: Centar Film / Forum Sarajevo / AFP / Profimedia


- Bila je to prva Zlatna palma za jedan jugoslovenski film i vrhunac dve decenije buma naše kinematografije u svetu. Kusturica je došao u Kan kao autsajder pre 40 godina, a vratio se sa Zlatnom palmom. Ako bi me neko pitao da izdvojim jedan film koji opisuje Jugoslaviju, zemlju u kojoj sam rođen, s puno metafizike, emocija, ljubavi, ali i kritičkog osvrta, onda je to "Otac na službenom putu" - kazao je Srdan Golubović, predsednik Saveta festivala i selektor FAF.

Srdan Golubović
Srdan Golubović Foto: Tanja Drobnjak


Razgovor sa Emirom Kusturicom o ovom filmu i njegovoj karijeri vodiće njegova ćerka Dunja Kusturica i održaće se 26. novembra od 19 sati u Kulturnom centru Beograda, a ulaz je slobodan za sve posetioce.

