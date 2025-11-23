Razgovor oca i ćerke Emira i Dunje Kusturice o filmu: 40 godina od prve Zlatne plame u Kanu za "Oca na službenom putu"
Organizatori FAF danas će prikazati restaurisanu verziju filma "Otac na službenom putu" Emira Kusturice, koji je 1985. godine osvojio Zlatnu palmu u Kanu.
- Bila je to prva Zlatna palma za jedan jugoslovenski film i vrhunac dve decenije buma naše kinematografije u svetu. Kusturica je došao u Kan kao autsajder pre 40 godina, a vratio se sa Zlatnom palmom. Ako bi me neko pitao da izdvojim jedan film koji opisuje Jugoslaviju, zemlju u kojoj sam rođen, s puno metafizike, emocija, ljubavi, ali i kritičkog osvrta, onda je to "Otac na službenom putu" - kazao je Srdan Golubović, predsednik Saveta festivala i selektor FAF.
Razgovor sa Emirom Kusturicom o ovom filmu i njegovoj karijeri vodiće njegova ćerka Dunja Kusturica i održaće se 26. novembra od 19 sati u Kulturnom centru Beograda, a ulaz je slobodan za sve posetioce.