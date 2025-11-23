Iz policije napominju da se još utvrđuje uzrok nesreće. U toku je istraga.
Poginuo Božidar Šundić: Bivši direktor RTCG nastradao u saobraćajnoj nesreći
Bivši generalni direktor Radio Televizije Crne Gore (RTCG), Božidar Šundić (70) poginuo je danas u saobraćajnoj nesreći kod Nikšića.
Automobil kojim je Šundić upravljao je, kako je potvrđeno, sletio sa puta.Iz policije napominju da se još utvrđuje uzrok nesreće. U toku je istraga.
Božidar Šundić Foto: Youtube prtscr / Televizija Nikšić
Bio na čelu RTCG
Božidar Šundić je rođen 1955. godine u Nikšiću. Bio je diplomirani inženjer, dugogodišnji novinar i urednik više crnogorskih medija. Šundić je bio na čelu RTCG od 2018. godine do 2021. godine.
Bio je i direktor Drugog programa Radija Crne Gore (Radio 98). U ranijem periodu bio je direktor i glavni urednik RTV Atlas, RTV Elmag, i TV Pink M.
(Kurir.rs/Vijesti)
