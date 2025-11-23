Slušaj vest

Amira Medunjanin, vrsna interpretatorka sevdalinki i pesama sa prostora bivše Jugoslavije, održala je sa svojim sedmočlanim sastavom impresivan, dva sata i 45 minuta dug koncert u rasprodatom beogradskom Sava centru, u organizaciji producentske kuće Long Play.

Planetarno cenjena umetnica se u dobro poznatu dvoranu vratila samo godinu dana posle trijumfalnog koncerta prošlog novembra, kada je prvi put nastupila nakon renoviranja čuvenog zdanja.

Amira Medunjanin Foto: Nemanja Đorđević

Tom prilikom Medunjanin je promovisala aktuelni album sa autorskim pesmama, „Homeland“. Numere sa tog izdanja, poput „Pjesmom gradim mostove“, „Kada bih bila“, „Eh, da mi je“, „Alma“, „Damar“, nisu izostale ni ovoga puta. Početak je, ipak, bio rezervisan za staru narodnu „Kafu mi draga ispeci“, koju je Amira snimila na albumu „Amulette“ (2011). Očekivano, čim se pojavila na sceni, odmah je dobila zaglušujuće ovacije cele dvorane i zagrejala publiku koja se bez zadrške prepustila njenoj emociji i do samog kraja potpuno „učestvovala“ u koncertu.

“I posle 20 i nešto godina se ‘tresem”, priznala je Amira, koju je početna reakcija publike toliko dirnula da je pustila suzu, i to nije skrivala. Kasnije se iz publike čuo uzvik “Volimo te, Amira”, a iz njene duše “Volim, Boga mi, i ja vas”.

Foto: Nemanja Đorđević

Nizale su se „Tvojte oči Leno mori“, „Zemi me zemi“, „Moj dilbere“, „Eleno kerko“… S posebnim oduševljenjem su dočekane „Žute dunje“, vanvremenska pesma kojoj Medunjanin specifičnom interpretacijom donese novu boju. „Što te nema“, još jedan evergrin koji zauzima značajno mesto u istoriji ovdašnje pop kulture, izmamio je još snažnije aplauze. Odmah se nadovezala i druga posveta velikoj Jadranki Stojaković, “Sve smo mogli mi”.

Flamenko pevačica Nina Ćorić, Amirina prijateljica, kao gošća koncerta je vrlo brzo, već posle nekoliko trenutaka, pobrala aplauze. Izvela je jednu numeru samostalno, jednu zajedno sa Amirom, i nema sumnje da će njena pojava posetiocima ostati kao poseban utisak.

Foto: Nemanja Đorđević

Makedonskom melosu, nezaobilaznom na njenim koncertima, Amira se vratila uz „Oj ti momče Ohrigjanče“ i „Prošeta se Jovka Kumanovka“. Zapevavši “Snijeg pade na behar na voće“ Medunjanin je sišla u publiku, što je izazvalo posebno oduševljenje. Redovnim posetiocima njenih koncerata uveliko je poznata impresivna verzija najvećeg hita koji su u svojoj karijeri snimili Goran Bare i Majke, „Teške boje“. Našlo se vremena i za segmente hitova Indeksa, neizostavnog Miladina Šobića, Mikija Jevremovića...

Foto: Nemanja Đorđević

Svi su se u jedno pretvorili uz „Pjevat‘ ćemo šta nam srce zna“, pesmu snimljenu 2016. godine koja je "ušla u narod" čak snažnije od mnogih decenijama znanih i voljenih tradicionala. Kraj je bio uobičajen uz "Ako znaš bilo što" iz pera Džonija Štulića, horski otpevanu iz svih grla. Amira Medunjanin se, na radost obožavalaca svih generacija, vraća u Sava centar za mesec dana, 23. decembra.