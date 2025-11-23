Slušaj vest

Bivši generalni direktor Radio Televizije Crne Gore (RTCG), Božidar Šundić (70) poginuo je danas u saobraćajnoj nesreći kod Nikšića. Njegova porodica oglasila se nakon tužnih vesti.

Naime, oni su objavili umrlicu preminulom Šundiću i objavili vreme i mesto sahrane:

"Tužnim srcem javljamo da je dana 23.11.2025. preminuo u 70. godini života naš dragi Božidar Šundić. Saučešće primamo u kapeli Čepurci, dana 24.11.2025. od 10 do 15 časova i dana 25.11.2025. od 10 do 13:30 časova.

Sahrana će se obaviti 25.11.2025. na Novom groblju u 14 časova. Ožalošćeni: supruga ŽANA, sin LUKA, kćerka MAJA, brat GRUJICA i sestra BOŽIDARKA sa porodicama, kao i ostala mnogobrojna rodbina", piše na čitulji.

Automobil kojim je Šundić upravljao je, kako je potvrđeno, sleteo je sa puta.Iz policije napominju da se još utvrđuje uzrok nesreće.

Bio na čelu RTCG

Božidar Šundić je rođen 1955. godine u Nikšiću. Bio je diplomirani inženjer, dugogodišnji novinar i urednik više crnogorskih medija. Šundić je bio na čelu RTCG od 2018. godine do 2021. godine.

Bio je i direktor Drugog programa Radija Crne Gore (Radio 98). U ranijem periodu bio je direktor i glavni urednik RTV Atlas, RTV Elmag, i TV Pink M.