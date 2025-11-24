Slušaj vest

U okviru manifestacije „Dani Srbije u Srpskoj“, u Galeriji „Petar Lubarda“ Andrićevog instituta u Višegradu, svečano je otvorena izložba „Nasleđe – kolekcija predmeta Nadežde Petrović“, autora Jelene Sekulović, muzejskog savetnika Etnografskog muzeja u Beogradu.

Izložba predstavlja gostovanje Etnografskog muzeja u Beogradu i publici donosi vredan izbor iz zbirke Nadežde Petrović, jedne od najznačajnijih srpskih umetnica i društvenih delateljki s početka XX veka.

Dani Srbije u Srpskoj Foto: Radmila Uzelac

Postavka obuhvata 51 predmet iz njene kolekcije koji otkrivaju manje poznat aspekt njenog stvaralaštva posvećenost očuvanju materijalne kulture kao sredstva za utemeljivanje i izražavanje nacionalnog identiteta. Pored slikarskog opusa, Nadežda je sa velikom posvećenošću prikupljala delove narodne nošnje, tekstil, nakit i druge artefakte, prepoznajući u njima autentičan izraz narodnog duha i estetike.

Među najvrednijim eksponatima izdvajaju se košulja iz Kumanova i jelek iz Mačve, kao i predmeti sa područja Kosova i Metohije i Severne Makedonije košulje, pregače, čarape, kape i ukrasi bogato ukrašeni ornamentima koji svedoče o osobenostima nošnje srpskog stanovništva pod osmanskom vlašću. Posebnu celinu čine predmeti koje je Nadežda prikupljala tokom boravka u Sićevu, među kojima su delovi narodne nošnje iz druge polovine XIX veka.

Dani Srbije u Srpskoj Foto: Promo

Izložba je obogaćena vizuelnim materijalom umetničkom dopisnicom Nadežde Petrović iz 1905. godine sa predstavom pirotskih ćilimarki i fotografijom slikarke u haljini sa kosovskim vezom iz 1908. godine koji dočaravaju kako je umetnica narodno stvaralaštvo uklapala u svoj umetnički i idejni izraz.

Izložbu prati i katalog, koji, pored kataloške obrade celokupne etnografske zbirke Nadežde Petrović, donosi i vredan uvid u njenu kolekcionarsku delatnost kao doprinos proučavanju kulturnih politika početka XX veka.

Izložba će biti otvorena za posetioce od 20. novembra 2025. godine i trajaće oko mesec dana, uz mogućnost produženja.

