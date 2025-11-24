Slušaj vest

Serija "Tvrđava", koja prati ratne devedesete i raspad Jugoslavije, premijerno se prikazuje na RTS i već izazvala veliku pažnju publike. Jedna od upečatljivijih uloga pripala je glumcu Miodragu Radonjiću, koji tumači misterioznog komandanta, lik oko koga se vrti veliki deo radnje, koji mnogo podseća na Milorada Ulemeka Legiju.

Cecin hit u "Tvrđavi"

U novoj epizodi pojavila se i Svetlana Ceca Ražnatović. Publika je mogla da čuje dve dobro poznate pesme - Cecinu "Idi dok si mlad" i numeru Jovane Tipšin "Ne zaboravi me". Veliki hit Ražnatovićeve čuo se čak dva puta, a na kraju epizode "Idi dok si mlad" emotivno je otpevala glumica Jana Milosavljević, koja u seriji tumači lik pevačice Jasmine.

I sama pevačica ima sličnu ljubavnu priču kao i velika zvezda. Jasmina voli moćnog čoveka mnogo starijeg od sebe. Jana podseća i likom i kostimom na Cecu, ali se samo zove drugačije... Obe numere su tematski odgovarale trenutku u priči pošto se glavni junak Luka upućuje u Beograd, ostavljajući trudnu suprugu Dariju kako bi pokušao da zaradi novac u ratom obeleženim devedesetim.

U galeriji pogledajte kako je Ceca predstavljena u seriji "Tvrđava":

Ko je Jana Milosavljević koja glumi pevačicu Jasminu?

Jana Milosavljevićje inače ćerka poznatog muzičara Nenada Milosavljevića - Neše Galije, frontmena legendarne grupe Galija. Ipak, jedan gledalac je uočio mali hronološki propust. Pesma "Idi dok si mlad" objavljena je 1995. godine, dok se radnja epizode odvija 1994. Na Instagram profilu RTS je napisao:

- Radnja se dešava 1994. godine. Ova pesma je ugledala svetlost dana 1995, mali propust scenariste.

Jana je već igrala pevačicu u pozorištu, i to u predstavi "Divlje meso" Jagoša Markovića. Glumu je završila u Novom Sadu u klasi Jasne Đuričić.

- Ne mislim da vide u meni pevačicu. Mi na Akademiji imamo časove pevanja, plesa, scenskog pokreta, glumac bi trebalo da vlada i telom i glasom. Nisam jedina koja peva u predstavi, takav je koncept - rekla je tada za Kurir glumica.

Drugi hitovi u seriji

U seriji "Tvrđava" korišćena je razna savremena muzika. Čuli smo dosad i Bajagine hitove, ali i "Ajde, Jano".

- Bajagu smo izabrali jer odslikava vedrinu tog vremena. Sija sunce pre nego što će krenuti da se kuva, a bavi se ljubavlju - izjavio je reditelj Saša Hajduković.

U seriji će do kraja zapevali i Zlatan Vidović, koji igra pevača Zlaju, ali videćemo da li će to biti hit Džeja ili nekog drugog junaka iz tog doba.

Ceca je, podsetimo, bila inspiracija Bobanu Skerliću za jedan od likova u seriji "Klan" o čemu više možete saznati na linku.

"Ubice mog oca" snimljena po Cecinom životu

I serija "Ubice mog oca" snimljena po Cecinom životu! Milena Vasić igra pevačicu sa dvoje dece čiji muž je ubijen u hotelu. Čak se u prvoj verziji scenarija njen lik zvao Beca, pa je promenjen u Biba. Sličnu tragediju je doživela Ceca kad je u „Interkontinentalu“ ubijen njen muž Željko Ražnatović Arkan.

- Uputstvo u scenariju za ovu ulogu bilo je da igram udovicu sa dvoje dece i da je njen muž mnoge zadužio. Pitajte pisca koja pevačica mu je bila uzor - izjavila je svojevremeno Milena za Kurir i dodala:

- Nisam želela da mi iko bude uzor pri građenju lika. Pripremajući se za ovu ulogu, razgovarala sam s drugim ljudima iz tog sveta.

Svaka sličnost sa Cecom je verovatno slučajna.

Zajedno u "Crnoj svadbi": Hitovi JK i Svetlane Ražnatović

Pevačice Ceca Ražnatović i Jelena Karleuša pojavljuju se u drugoj sezoni serije "Crna svadba", što su primetili fanovi ove priče. Naime, Cecina pesma "39,2" može se čuti u četvrtoj epizodi, a Karleušina pesma "Manijak", kao i delić spota za nju mogu se videti u petoj epizodi. Veliko finale bilo je emitovano sinoć na Superstaru, a oko Nove godine stiže i na RTS.

