Slušaj vest

Pozorišna predstava pod nazivom “Puškin. Slučaji”, u izvođenju Ruskog teatra u Beogradu, ponovo će pred publikom biti odigrana u utorak 25.novembra u 19:30, na matičnoj sceni pozorišta Vuk.

Ova nesvakidašnja kolaboracija jednog repertoarskog beogradskog pozorišta sa grupom ruskih umetnika, zaintrigirala je mnoge ljubitelje ruske literature ali i poštovaoce ruskog teatra, koji je domaća publika do sada mogla da gleda isključivo na internacionalnim festivalima.

predstava Puškin. Slučaji Foto: MONUHCITY/ORLOV

Umetnički ambiciozna i vizuelno bogata predstava, nastala je po motivima Puškinovih “Belkinovih pripovedaka” (Mećava, Pucanj, Upravnik poštanske stanice, Plemićka-seljanka), koje su dramatizovali režiser Filip Vinogradov i glumac Daniel Kovačević.

Jedna mećava pokrenuće niz slučajnosti, kroz koje se prepliću Puškinov život, prizori i scene

iz njegovih dela, ali i prošlost, fikcija i stvarnost. Misteriozni slučaj na isti način dovodi rusku autorsku ekipu pred srpsku publiku: ruski umetnici, na srpskoj sceni, u predstavi koja se igra na srpskom jeziku, sa ruskim titlovima.

predstava Puškin. Slučaji Foto: MONUHCITY/ORLOV

Povezivanje kultura, jezika, prošlosti i sadašnjosti, sve što postaje moguće jedino i samo u – pozorištu.

Glumačku postavu čine: Jevgenija Eškina Kovačević, Daniel Kovačević, Rade Maričić i Nikola Štrbac, a režiju potpisuje Filip Vinogradov.

Bonus video: