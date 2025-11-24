Slušaj vest

Finalne epizode druge sezone serije "Crna svadba" donose odgovore na ključne misterije koje su obeležile ovu mračnu domaću hit-seriju i njenu priču o večitoj borbi između dobra i zla.

Nova sezona, emitovana subotom i nedeljom od 21 čas ekskluzivno na Superstar TV kanalu, nastavila je da prati likove koji žive na tankoj granici između stvarnosti i drevnih mitova.

Još krajem prve sezone publika je saznala veliku istinu o liku Vesne Đurić, koju tumači glumica Borka Tomović.

Borka Tomović Foto: Printscreen/Youtube

Misteriozna lepotica Vesna zapravo je Kapetan Crnog Vojvode i glavni pokretač mračnih događaja koji će obeležiti obe sezone.

U drugoj sezoni gledaoci su dobili priliku da otkriju "predistoriju" Kapetana; njenu prošlost i zlokobne rituale koje sprovodi.

Ipak, sve do samog kraja ne otkriva se eksplicitno da je starica iz paralelne priče (iz prošlosti) "Crne svadbe", zapravo, 'mlada Vesna Đurić'.

Klikom na linkpročitajte šta nas čeka u finalnim epizodama "Crne svadbe".

Ko je glumica koja tumači Kapetana u prošlosti?

Tu kompleksnu, jezivu transformaciju u starijoj verziji likа maestralno je iznela Aleksandra Pleskonjić Ilić.

Aleksandra Pleskonjić u seriji Crna svadba Foto: Printscreen/Youtube

Publika je Aleksandru nedavno gledala i u seriji "Nobelovac", gde je tumačila književnicu Isidoru Sekulić, a njen rad u pozorištu i na filmu prepoznat je kao jedan od najautentičnijih na domaćoj sceni.

Rođena je u Somboru 1955. godine, a osnovno, muzičko obrazovanje i gimnaziju završila je u Novom Sadu.

Apsolvirala je na Filozofskom fakultetu (grupa za jugoslovensku književnost), a 1980. godine diplomirala glumu na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi profesora Branka Pleše.

Članica ansambla Srpskog narodnog pozorišta postala je iste godine. Ćerka je čuvenog glumca Tihomira Tike Pleskonjića, a iza sebe ima bogatu karijeru na sceni i pred kamerama.

Aleksandra Pleskonjić kao Isidora Sekulić Foto: Printscreen/Youtube

Pisala je i scenario o životu Mileve Marić Ajnštajn pod radnim naslovom "Senka", po kom je snimljen film "Frau Einstein" u režiji Miloša Jovanovića, sa Anicom Dobrom u glavnoj ulozi.

Zajedno sa Harisom Pašovićem osnovala je Teatar "Promena", a publika ju je gledala i kao Nazu u adaptaciji Stankovićevog dela "Nečista krv".

(Kurir.rs/ Srbija Danas)