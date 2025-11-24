Ko su jezive Rusalke iz "Crne svadbe"? U prvoj sezoni su imale ključnu ulogu, a sada se ponovo javljaju
U drugoj sezoni popularne serije „Crna svadba“ pojavila su se mitska bića poznata kao Rusalke, što je privuklo veliku pažnju gledalaca. Ove fantastične figure nisu novina u seriji – već su se pojavile i u prvoj sezoni, podgrevajući interesovanje publike za slovensku mitologiju.
Rusalke u slovenskoj mitologiji
U slovenskim predanjima, Rusalke su večito mlade i prelepe devojke koje žive u rekama i jezerima, mamile prolaznike i vodile ih u smrt. Iako ih ponekad mešaju sa sirenama, rusalkama je bilo dozvoljeno da napuste vodu samo jednom godišnje. Neki izvori veruju da su u vodi imale riblji rep, dok bi na kopnu dobijale ljudske noge.
Pogledajte u galeriji kako je izgledala ta scena:
Ove mitske figure se često povezuju sa dušama žena koje su se utopile ili umrle nasilnom smrću. Rusalke su služile Vodenom duhu i žively su u kristalnoj palati na dnu reka. Njihovo poreklo vodi od Istočnih Slovena – Rusa, Belorusa i Ukrajinaca – ali se javljaju i u pričama Čeha, Poljaka, Bugara, a ponegde i Srba.
Opasna lepota i moć Rusalka
Ako bi prolaznik u šumi, pored reke ili potoka, spazio rusalku, obično bi je zatekao nagu, sa dugom raspuštenom zelenom ili riđom kosom. Nosile su zeleni venac i plesale u krugovima. Njihova pesma i lepota brzo bi očarale nepažljivog prolaznika, a ako bi se približio, Rusalke bi ga vukle u vodu da se utopi ili bi ga pretvarale u siren-čoveka.
Prema predanjima, Rusalke su se često igrale na obalama reka, prskale u plićacima ili ljuljale na granama drveća, a kaznile bi svakog ko bi ih ugledao.
Bonus video: Šta je Crna svadba