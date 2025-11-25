Slušaj vest

Danilo Lazović rođen je 25. novembra 1951. godine u Brodarevu, malom pograničnom mestu na tromeđi kultura i mentaliteta Srbije i Crne Gore. Dolazio je iz skromnog, radničkog doma u kojem su vredan rad, disciplina i porodična bliskost bili deo svakodnevice. Iako je detinjstvo proveo u jednostavnim uslovima, upravo je ta sredina oblikovala njegovu prirodnu neposrednost i toplinu, koje će kasnije obožavati publika širom regiona.

Porodica Lazović preselila se 1958. godine u Priboj na Limu, gde je Danilo završio gimnaziju. Upravo tu se prvi put isticao svojom energijom, glasom i neobičnom sigurnošću pred ljudima. Profesori su ga pamtili kao učenika koji je umeo da zablista na svakom školskom događaju, dok su vršnjaci prepoznavali njegovu urođenu harizmu. Još tada se videlo da će njegov put biti isprepletan umetnošću.

Odlazak u Beograd za Danila je bio prelomni trenutak. Na Fakultetu dramskih umetnosti uspešno je diplomirao 1974. godine i već na samom početku pokazao da poseduje izrazit karakter glumačke igre. Te iste godine dobio je prvu ozbiljniju priliku — ulogu u kultnoj seriji „Otpisani“, kojom je započeo svoje putovanje među najprepoznatljivije glumce domaće scene.

Karijera

Nakon što je debitovao u „Otpisanima“, Danilo Lazović vrlo brzo je postao jedno od prepoznatljivih lica jugoslovenskog, a potom i srpskog televizijskog prostora. Serije „Bolji život“, „Srećni ljudi“, „Porodično blago“ i „Stižu dolari“ obeležile su zlatno doba domaće televizije, a Danilove uloge u njima i danas se citiraju. Njegovi likovi često su bili šarmeri, boemi ili ljudi iz naroda, što ga je dodatno približavalo publici.

Iako je umeo da glumi „čoveka kafane“, u privatnom životu potpuno je bio suprotan takvim likovima — porodičan, duhovit i miran.

Foto: Printscreen/Youtube

– On nije voleo kafane, a obožavao je da se šali. Imao je vrlo specifičan smisao za humor i dobru dušu – rekao je jednom prilikom za njega reditelj Siniša Pavić.

Smrt

Sudbina je htela da Danilo Lazović poslednje dane života provede radeći ono što je najviše voleo — glumeći. Preminuo je 25. marta 2006. godine tokom snimanja serije „Stižu dolari“, nakon srčanog udara, u 55. godini. Njegova iznenadna smrt potresla je kolege i publiku, jer je u trenutku najveće profesionalne zrelosti iznenada otišao jedan od najtoplijih i najvoljenijih glumaca.

Po želji njegove porodice, na sahrani nije bilo govora. Umesto toga, preko razglasa pušten je Danilov glas — njegov monolog iz poeme Svetog Nikolaja Velimirovića „Kosovski zavet cara Lazara“. Bio je to potresan i dostojanstven oproštaj, u skladu sa njegovom verom, duhovnošću i svim onim što je nosio u sebi.

Danilo Lazović u seriji Stižu dolari Foto: Printscreen/Youtube

Porodica i principi

Danilo Lazović bio je čovek koji je porodicu stavljao na prvo mesto. Bio je veliki zaljubljenik u prirodu i miran porodični život. Sa suprugom Brankom dobio je četvoro dece, a kako bi im obezbedio kvalitetnije odrastanje, porodica se preselila iz centra grada na Avalski deo Beograda, daleko od gradske vreve. Tamo je Danilo uživao u svakodnevnim obavezama oko domaćinstva, uprkos tome što je bio u vrhuncu svoje popularnosti.

Njegova najstarija ćerka, Jelena Lazović, priseća se:

"Mislim da je to nešto najbolje što je tata mogao da uradi jer nas je sklonio s asfalta, pa su moja braća i sestra umesto da rastu čekajući lift, uživali u prirodi i zdravom detinjstvu… Moj otac je bio patrijarhalan i konzervativan, želeo je da od nas napravi dobre ljude. Vaspitavao nas je u duhu prave srpske porodice, gde se zna ko je ko i šta ko radi, kao i da je ljubav prema Bogu osnov svega."

Foto: Printskrin Youtube

Danilo Lazović je bio glumac koji se otvoreno izjašnjavao o svojim političkim stavovima, iako se većina njegovih kolega u to vreme uključivala u stranačke aktivnosti. On je jasno isticao da političke partije nisu deo njegovog života:

"Ne daj bože da sam u nekoj partiji! Eto, čak i ne pratim situaciju u glumačkoj branši. Nemam kad. Ne može se biti u nekoj partiji ako nemamo pravnu državu. To je neučtivo. Ja sam za Srbiju – jednu i nedeljivu."

Razgovor sa ocem

Jedna od najdirljivijih ispovesti Danila Lazovića zabeležena je u emisiji Balkanskom ulicom, gde je otvoreno govorio o svom životu i porodici. Priseti se razgovora sa ocem u porti manastira Mileševa:

"Ima jedan trenutak kada samizlazio iz manastira Mileševa. Sticajem okolnosti moj otac je posle Drugog svetskog rata otišao u SKOJ. Tako su mu naredili, jer smo mi kao porodica dosta postradali, mnogi su izginuli u četnicima. I onda je on, da bi i druge spasio, morao da pristane na to. U tom manastiru su posle rata držali nekakvo žito, baš visoko... Gotovo do one freske Svetog Save."

Danilo je dalje opisivao trenutak kada je otac pokazivao dokle je žito u manastiru bilo podignuto:

"I onda mi je otac kasnije o tome pričao. I kako smo izlazili iz manastira pokazivao mi je dokle je bilo žito. A on je morao da to žito ubacuje u manastir... A ja izađem za njim i kažem 'Tata, pa vidiš, ti si se ispovedio.'"

Po njegovim rečima, upravo taj trenutak pokazuje karakter srpskog naroda:

"Tako je to samo kod našeg naroda. Mi se, u stvari, i ne znajući – ispovedamo. Ceo naš narod. Mi se sada ispovedamo našem patrijarhu, mitropolitu Amfilohiju i nadamo se i Boga molimo da se vratimo svom gospodstvu. Možemo se vratiti samo velikim pokajanjem. Pokajanjem prvo prema sebi, pa jedan prema drugom, pa prema svojoj deci... A mom ocu to nisam morao da kažem kad je on već to uradio."

Identitet i reči koje odzvanjaju

Danilo Lazović je bio strastveni poznavaoc dela Petra Petrovića Njegoša, jednog od najvećih srpskih pesnika. U intervjuu za TV Novosti 2001. godine, Lazović je govorio o svom odnosu prema Njegošu i srpskoj kulturi:

Foto: Youtube Screenshot

"Da. Napravio sam neki eksperiment da poeziju koja je napisana u ovom vremenu govorim paralelno sa poezijom Njegoševom. Prosto se oseti da je Njegoš od najsavremenijih naših pisaca, ali i najpostojaniji, najdostojanstveniji."

Kada je komentarisao svoje poreklo, bio je jasan:

"Ja sam Srbin, nisam Crnogorac. Srbin sam iz Hercegovine, jer je pola Crne Gore Hercegovina. I sam Njegoš je jedan svoj izbor pesama nazvao 'Ogledalo srpsko'. Smatram da je Njegoš ogledalo u kojem se svaki naš čovek, hteo to ili ne, s vremena na vreme treba da ogledne. Prosto da vidi dokle je došao i šta još može i treba da uradi sa sobom."

Dodao je i kritiku na račun tretmana Njegoševog nasleđa:

"To što se dogodilo, sticajem okolnosti, da se Njegoš drži u zatvoru, na vrhu Lovćena, ne u kapeli, no u mauzoleju, kao u jednom habzburškom kazamatu, i da mu se opelo nije održalo dvadeset pet godina, bruka je svih nas. Ali, opet se nadam da će taj koji nas je upoznao sa lepotama i moćima slobode biti oslobođen i da će ponovo 'prošetati' i Beogradom, i Cetinjem, i Podgoricom, i Mostarom."

