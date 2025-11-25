Slušaj vest

Beogradsko dramsko pozorište i ove godine nastavlja svoju lepu tradiciju novogodišnjeg darivanja: sve predstave sa repertoara do kraja 2025. godine dostupne su po ceni od 500 dinara.

predstava Čarli Čaplin - svetla velegrada, Beogradsko dramsko pozorište
predstava Čarli Čaplin - svetla velegrada, Beogradsko dramsko pozorište Foto: Dragana Udovičić

U posebnoj ponudi nalaze se i naslovi sa RUTA festivala, koji se u Beogradu održava od 1. do 6. decembra, a pored festivalskih predstava, ovaj decembarski repertoar donosi priliku da publika po pristupačnoj ceni pogleda popularne i nagrađivane predstave BDP-a koje pune pozorišne sale širom regiona: Čovek slon, Prafaust, Švejk, Čarli Čaplin – svetla velegrada, Svaka ptica svome jatu, Kramer protiv Karamera, Ne igraj na Engleze.

Predstava Švejk, Beogradsko dramsko pozorište
predstava Švejk, Beogradsko dramsko pozorište Foto: Dragana Udovičić

Karte se mogu kupiti online ili na biletarnici pozorišta, a za dodatne informacije o predstavama i terminima posetite bdp.rs.

Ne propustiteKulturaUmro glumac Zoran Đorđević: Beogradsko dramsko pozorište se oprostilo od njega
Letnja scena gledalište foto Dragana Udovičić.jpg
KulturaSkida se sa repertoara BDP posle 20 godina: Kultna predstava "Let iznad kukavičjeg gnezda" završava svoj let
Let foto Ata images.jpg
Kultura"Gluma je prilika da budeš neko drugi": Novo lice i veliki talenat Stefan Starčević o poslu i izazovima
132132132132.jpg
Kultura"I glumci su ogledalo realnosti u kojoj živimo" Miodrag Radonjić pred premijeru predstave "Više od igre" i ulozi Danila koju je u seriji igrao Petar Božović
Vise od igre proba Foto Dragana Udovicic.jpg

Video: Omladinsko pozorište Dadov posle više od pola veka doživelo obimnu rekonstrukciju

Omladinsko pozorište „Dadov" doživelo je posle više od pola veka obimnu rekonstrukciju Izvor: Grad Beograd