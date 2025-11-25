Novogodišnje darivanje Beogradskog dramskog pozorišta: Karte za sve predstave do kraja godine po ceni od 500 dinara
Beogradsko dramsko pozorište i ove godine nastavlja svoju lepu tradiciju novogodišnjeg darivanja: sve predstave sa repertoara do kraja 2025. godine dostupne su po ceni od 500 dinara.
U posebnoj ponudi nalaze se i naslovi sa RUTA festivala, koji se u Beogradu održava od 1. do 6. decembra, a pored festivalskih predstava, ovaj decembarski repertoar donosi priliku da publika po pristupačnoj ceni pogleda popularne i nagrađivane predstave BDP-a koje pune pozorišne sale širom regiona: Čovek slon, Prafaust, Švejk, Čarli Čaplin – svetla velegrada, Svaka ptica svome jatu, Kramer protiv Karamera, Ne igraj na Engleze.
Karte se mogu kupiti online ili na biletarnici pozorišta, a za dodatne informacije o predstavama i terminima posetite bdp.rs.
