Svečana dodela nagrade „Matilda Trifunović“ održana je sinoć, 24. novembra 2025. godine, u prostorijama Udruženja književnih prevodilaca Srbije, reprezentativnog udruženja u kulturi.

Dodeli su, pored ljubitelja pozorišne umetnosti i prevodne književnosti, prisustvovali Njena ekselencija gospođa An Ligon Mulen, ambasadorka Švajcarske u Srbiji, kao i otpravnik poslova Ambasade Savezne Republike Nemačke u Srbiji gospodin Karsten Majer-Vifhausen.

Svečanost je otvorio predsednik UKPS Duško Paunković, koji je pozdravio goste i rekao nekoliko reči o Nagradi. Potom je predao reč otpravniku poslova Ambasade Savezne Republike Nemačke u Srbiji gospodinu Karstenu Majer-Vifhausenu.

Gospodin Majer-Vifhausen je na srpskom jeziku pozdravio goste i izrazio zahvalnost Humanitarnoj fondaciji „Hrast“ i Udruženju književnih prevodilaca Srbije zbog toga što su osnovali nagradu koja nosi ime Matilde Trifunović, značajne prevoditeljke dramskih tekstova, prevashodno s nemačkog jezika. Potom je čestitao dobitnici nagrade Bojani Denić i osvrnuo se na saradnju Nemačke i Srbije u oblasti kulture, ali i u drugim oblastima, kao što su privreda, investicije, turizam.

Pošto je gospodin Karsten Majer-Vifhausen završio govor, predsednik UKPS je pozvao člana žirija Bojana Jovića da kaže nešto o Matildi Trifunović, čije ime nagrada nosi. Potom je pozvao predsednika žirija Nenada Prokića da obavesti prisutne o radu žirija i pročita obrazloženje za nagrađeni prevod. Predsednik UKPS je potom čestitao laureatkinji Bojani Denić, uručio joj Povelju i dao joj reč. Nakon kratkog izlaganja, u kom je pomenula izazove i moguću krizu u kojima bi se moglo naći književno prevođenje u eri veštačke inteligencije, Bojana Denić je zahvalila Udruženju, Fondaciji „Hrast“ i svima koji su joj pomagali i koji joj pomažu u radu. Posle toga su Nikola Vujović, glumac Narodnog pozorišta u Beogradu, i laureatkinja Bojana Denić pročitali nekoliko karakterističnih delova iz nagrađenog prevoda drame Franciska, Franka Vedekinda.

Na kraju je predsednik UKPS pozvao sve prisutne na koktel u prostorijama UKPS na spratu.

Bojana Denić je nagradu „Matilda Trifunović“ za 2024-2025. dobila za prevod drame Franka Vedekinda Franciska, po kom je Narodno pozorište u Subotici 2024. godine izvelo premijeru predstave u režiji Juga Đorđevića.

