Slušaj vest

U četvrtak, 27. novembra, u Hartefakt Kući u Beogradu premijerno će biti izvedena predstava "Umetnost i novac", prema tekstu i u režiji švedske umetnice Freje Halberg u izvođenju glumica Vanje Ejdus i Milice Stefanović. Priča je to o nemogućoj ljubavnoj priči između umetnosti i kapitala – predstava o usamljenosti i tihoj okrutnosti potrebe za nečim sa čim ne možeš da živiš.

Ova oštra, apsurdna i nežna predstava o dve sile koje se i žele i preziru, istovremeno filozofski i bolno istražuje zavisnost, performativnost i vrednost - ekonomsku, estetsku, emotivnu.

Foto: Jana Oršolić

“Umetnost i novac su nerazdvojni, iako se pretvaraju da se ne poznaju. Umetnost želi slobodu i nepredvidljivost, novac želi red i kontrolu. Ipak, nijedno ne može da postoji bez onog drugog. Svi mi živimo unutar tog napona – u načinu na koji vrednujemo svoje vreme, svoju želju, svoj rad, svoje živote.”, izjavila je rediteljka Freja Halberg.

Autorski tim predstave čine: kostimografkinja Maja Mirković, kompozitor Anton Alfven, dizajnerka svetla Nađa Vukorep, prevodioci sa švedskog Nikola Pušičić i Vesna Stanišić, kao i asistentkinja na tekstu Jana Milivojević.

Posebnu atraktivnost predstavi daju predimenzionirane haljine kostimografkinje Maje Mirković koje, prema rečima rediteljke, “nisu kostimi u tradicionalnom smislu – one su arhitektura, prepreke, alati, produžeci dve sile na sceni koje oblikuju pokret, zvuk, intimnost i konflikt.”

U galeriji pogledajte fotografije iz predstave "Umetnost i novac":

1/5 Vidi galeriju Predstava Umetnost i novac Foto: Miša Obradović

Predstava nastaje u koprodukciji Hartefakta iz Srbije i švedskih kompanija Konträr/PotatoPotato uz podršku Švedskog Instituta, a nakon Beograda, premijera predstave planira se u Stokholmu u februaru sledeće godine.

Freja Halberg je švedska rediteljka i autorka koja ne piše drame, već ih komponuje. Njeni radovi nastaju tamo gde se izvedba susreće sa filozofijom i politikom — sirovo, emocionalno precizno i formalno neočekivano. Osnivačica je kompanije PotatoPotato, vodi međunarodnu platformu SWEETS i upravlja KONTRÄR-om — scenom za radikalne predstave i performanse u Stokholmu. Beogradskom premijerom započinje novu, međunarodnu fazu stvaralaštva, a Hartefakt Kuća svoja vrata još jednom otvara međunarodnim autorkama i autorima.

Nakon premijere u četvrtak, 27. novembra, prva repriza je na rasporedu dan kasnije, 28. novembra, a u decembru publika predstavu može da pogleda 15. decembra. Karte se kupuju na sajtu i prodajnim mestima sistema Tickets.rs, a predstava se igra u Hartefakt Kući na adresi Bulevar despota Stefana 7 s početkom u 20h.

Video: Predstava "Koštana" - Borini pozorišni dani